فرمانات رمضان وقرصة ودن حسام جابت نتيجة، إمام عاشور يظهر بـ "نيولوك جديد"

إمام عاشور، ظهر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر بـ"نيولوك" جديد، حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعب من داخل أحد صالونات الحلاقة، بعد أن قام بقص شعره وتغيير اللون الأصفر الذي ظهر به في الفترة الأخيرة، ما جعله محل انتقاد الكثيرين من محبيه

إمام عاشور يظهر بـ "نيولوك" جديد

وقام إمام عاشور بقص شعره والظهور بـ"نيولوك" قبل خوض مباريات كأس السوبر المصري في الإمارات، والتي يستهلها فريقه بمواجهة سيراميكا يوم 20 أكتوبر الجاري.

استبعاد إمام عاشور من منتخب مصر

ويبدو أن الفرمانات التي اتخذها محمد رمضان المدير الرياضي الجديد للنادي الأهلي، وقراراته الصارمة لإعادة الظبط والربط داخل الفريق الأحمر، بدأت تنعكس تبعاتها على لاعبي الفريق الأحمر ومن بينهم إمام عاشور.

ليس هذا فحسب بل يبدو أن استبعاد اللاعب من معسكر منتخب مصر الحالي بقرار من المدير الفني للفراعنة حسام حسن، قد أوصل رسالة للاعب بأن الانضباط والالتزام فقط هما بوابته للعودة لصفوف المنتخب الوطني.

إمام عاشور ب"اللوك الجديد"، فيتو

إمام عاشور يعود للانضباط

بدا واضحا من الصورة التي ظهر عليها إمام عاشور أنه قرر العودة للانضباط والظهور بشكل جيد في الفترة المقبلة، وتغيير الانطباع الذي تم اتخاذه عن عنه، بعد ظهوره المتواضع في مباراة السوبر الأفريقي، والتي خسرها فريقها بركلات الترجيح لصالح الغريم التلقليدي الزمالك.

كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل جلسة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مع لاعب الفريق إمام عاشور، على هامش مران الفريق الأحمر.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كولر عقد جلسة مع إمام عاشور وفي بدايتها سأله سؤالا واحدا، أنت تستحق تنضم لـ المنتخب المصري من وجهة نظرك؟".

مشكلة شخصية وراء استبعاد إمام عاشور من المنتخب

وتابع: "المفاجأة أن إمام قال لكولر لا، وأبلغه أنه يواجه مشكلة شخصية طلعته برة التركيز وهيعمل كل حاجه الفترة المقبلة ليكون أفضل".

واختتم: "كولر أكد للاعب أنه يثق به، ولكن لا يوجد لاعب ضامن مكانه في تشكيل الأهلي، وعلى إمام التركيز الفترة المقبلة".

منتخب مصر يخوض مرانه الأول

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أولى تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

22 لاعبا يشاركون في المران الأول لمنتخب مصر

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب.

شارك في مران منتخب مصر محمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفي شوبير ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.