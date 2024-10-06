كولر يسأل إمام عاشور: هل استحقيت الإنضمام للمنتخب؟ ورد مفاجئ من اللاعب

إمام عاشور، كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل جلسة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مع لاعب الفريق إمام عاشور، على هامش مران الفريق الأحمر.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "كولر عقد جلسة مع إمام عاشور وفي بدايتها سأله سؤال واحد، أنت تستحق تنضم لـ المنتخب المصري من وجهه نظرك؟".

مشكلة شخصية وراء إستبعاد إمام عاشور من المنتخب

وتابع: "المفاجأة أن إمام قاله لا وقاله إن هو كان عنده مشكلة شخصية طلعته برة التركيز وهيعمل كل حاجه الفترة المقبلة ليكون أفضل".

واختتم: "كولر أكد للاعب أنه يثق به ولكن لا يوجد لاعب ضامن مكانه في تشكيل الأهلي وعلى إمام التركيز الفترة المقبلة".

مارسيل كولر، فيتو

منتخب مصر يخوض مرانه الأول

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أولى تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب.

22 لاعبا يشاركون في المران الأول لمنتخب مصر

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب.

شارك في مران منتخب مصر محمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفي شوبير ورامي ربيعة وأحمد رمضان بيكهام وخالد صبحي ومحمد حمدي شرف ومحمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد وحمدي فتحي ومروان عطية وناصر ماهر وأحمد سيد زيزو ونبيل عماد دونجا ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى فتحي وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.