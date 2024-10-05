محامي ضحية إمام عاشور: لاعب الأهلي يواجه عقوبة جنائية بعد استخدام العنف

إمام عاشور، قال على فايز محامي فرد الأمن المعتدى عليه من إمام عاشور، إن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر يواجه تهمة استعراض العنف والتلويح به واستخدامه.

عقوبة جنائية في واقعة إمام عاشور

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: طلبنا تغيير القيد والوصف من الجنحة إلى الجناية في قضيتنا ضد إمام عاشور.



حقيقة تعرض زوجة إمام عاشور للتحرش

وأكد: لا يوجد دليل واضح حتى الآن يؤكد تعرض زوجة إمام عاشور للتحرش في المول التجاري، ولم يثبت ذلك في التحقيقات، لافتًا إلى أن سجل وتاريخ إمام عاشور مليء بمثل هذه الوقائع وآخرها اشتباكه مع أحد الأشخاص في حفل زفاف مروان عطية ظنا وزعما منه أنه تحرش بزوجته، وهذا لم يحدث.

نية التصالح مع إمام عاشور

ولفت: كانت هناك مساعٍ للصلح مع موكلي من قبل المسئولين في النادي الأهلي ووسطاء إمام عاشور ولكن الأمور لم تكن جادة، ولذلك نحن ماضون في الدعوى القضائية.