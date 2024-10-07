القسام تقصف تل أبيب بالصواريخ في الذكرى الأولى لـ 7 أكتوبر

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها قصفت عمق الكيان الصهيوني، وتحديدا مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية من نوع "مقادمة /M90".

حماس تتبنى قصف تل أبيب برشقة صاروخية

وقالت القسام إن الرشقة الصاروخية التي تتزامن مع ذكرى إطلاق عملية طوفان الأقصى، تأتي ضمن معركة الاستنزاف المستمرة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمّد لأبناء الشعب الفلسطيني.

دوت صفارات الإنذارات في عدة مناطق من تل أبيب

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيليّة، بأن صفارات الإنذار تدوي في ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب، إثر الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة.