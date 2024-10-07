شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني انطلاق فعاليات النسخة الـ 130 لـ منظمة IATP المعنية بتبادل تقديم الخدمة الفنية للطائرات والذي تستضيفه الشركة القابضة لمصر للطيران بالقاهرة حتى يوم ٩ أكتوبر الجارى تحت رعاية وزارة الطيران المدني.

وزير الطيران يشهد النسخة 130 لمؤتمر منظمة IATP المعنية بتبادل الخدمة الفنية للطائرات



وقد حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر لفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى وأكثر من ٦٠٠ مشارك من ممثلي شركات الطيران الأعضاء في المنظمة وشركات خدمات الصيانة ومصنعي الطائرات وموردي قطع الغيار.



وفي كلمته الترحيبية خلال الجلسة الافتتاحية أكد الدكتور سامح الحفني على أهمية المؤتمر الذي يعد ملتقى دولي يهدف إلى خفض التكاليف وتحسين كفاءة التشغيل، مشيدًا بالجهود التنسيقية المبذولة من جانب جميع الدول الأعضاء بالمنظمة لتعزيز التعاون الذي أصبح ضرورة ملحة لجميع شركات الطيران ومقدمي الصيانة والمصنعين والهيئات التنظيمية في ظل التنافسية الكبيرة التي تشهدها تلك الصناعة لضمان سلامة وكفاءة واستدامة صناعة النقل الجوي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي هذا الصدد، أشار وزير الطيران المدني إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع الطيران المدني في كافة المجالات، لاسيما جهودها الداعمة نحو تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة التشغيل في مختلف الأنشطة مما يسهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تعزيز الابتكار والاتصال وتشغيل رحلات منتظمة، الأمر الذي ساهم بشكل مستمر في تطور العلاقة بين منظمة IATP وقطاع الطيران المدني المصري لتحقيق أعلى معايير الأداء التشغيلي للطائرات بفضل جهود الدعم المتبادل والشامل بين جميع شركات الطيران الأعضاء.

ومن جانبه أعرب المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران عن سعادته باستضافة القاهرة لهذا المؤتمر الهام الذي يعكس ثقة المنظمات الدولية الكبرى في قدرة مصر على تنظيم مثل هذه الأحداث العالميه، مؤكدًا على أن أهمية الحدث تكمُن في تلبية احتياجات شركات الطيران من قطع الغيار وأعمال الصيانة الضرورية، كما سيعزز المؤتمر من تبادل الخبرات ومتابعة أحدث التشريعات المنظمة لصيانة الطائرات خاصة في حالات الطوارئ.

كما قال المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إن استضافة القاهرة لمؤتمر IATP للمرة الثانية منذ عام 2009 على مكانتها المتنامية كمركز عالمي للطيران، موضحًا أن الحدث الدولي ينعقد مرتين سنويًا قبل بداية كل موسم تشغيل صيفي وشتوي لمناقشة احتياجات التشغيل وضمان سهولة ويسر انتظام الرحلات وتجنب الأسباب الفنية للتأخيرات، مضيفًا بأن مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تسعى لتغطية الاحتياجات الفنية لأسطول مصر للطيران داخل وخارج مصر واكتساب مزيد من العملاء من خلال عقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع أعضاء المنظمة من شركات الطيران العالمية.

ومن جانبه صرح المهندس عصام حنفي ورئيس مجلس إدارة منظمة IATP ومستشار رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية والذي يمثل مصر للطيران بالمنظمة منذ 17 عام حيث تم انتخابه رئيسًا للمنظمة بإجماع أعضائها، قائلًا إن منظمة IATP تهدف إلى تيسير تبادل قطع الغيار اللازمة للطائرات في الحالات الطارئة Spare Parts Pool والتنسيق بين شركات الطيران وشركات صيانة الطائرات لتقديم الخدمات الفنية في مختلف المطارات حول العالم؛ بما يحقق سيولة في تشغيل الرحلات.

وقد أكد حنفي أن المنظمة تعتز بدور مصر الريادي في دعم أنشطتها المختلفة مؤكدا سعادة الأعضاء لمشاركتهم بالحدث المنعقد في مصر صاحبة الدور الفعال والوجهة السياحية الفريدة.

وقال جورجيو بيترا الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة المنظمة إنه يشارك الأعضاء سعادتهم لانعقاد المؤتمر في مصر، معربًا عن ثقته في القدرات المصرية وخبرة مصر للطيران في مجال عمل المنظمة وحرصها على تقديم دور رئيسي وفعال نظرًا لموقعها الجغرافي وتأثيرها المعروف وخبرتها الطويلة، وأشاد أيضًا بحسن التنظيم والاستضافة والتي كانت مثار إشادة كافة الأعضاء، خاصةً الجولة السياحية التي تم تنظيمها على هامش فعاليات المؤتمر والتي شملت المتحف القومي للحضارة المصرية وزيارة لمنطقة الأهرامات استمتع خلالها جميع المشاركين بالمؤتمر بعروض الصوت والضوء وأشادوا بروعة الأهرامات وتاريخ مصر العظيم وحاضرها المبهر.

هذا وستناقش جلسات المؤتمر أوجه التعاون بين أعضاء المنظمة خلال الاجتماعات الثنائية التي سيتم عقدها هذا إلى جانب الاتفاقيات المختلفة التي ستجرى على هامش المؤتمر، كما سيتم تقديم عدة جلسات نقاشية ومحاضرات فنية من قبل خبراء الطيران تتناول مختلف القضايا التي تمر بها صيانة وعمرة الطائرات.

جدير بالذكر أن عضوية مصر للطيران بمنظمة IATP تمتد لأكثر من 62 عامًا، حيث انضمت للمرة الأولى عام 1962، ونجحت من خلال عضويتها في تأمين تشغيل طائرات مصر للطيران في المحطات الخارجية في حالات الطوارئ أو بتقديم الخدمات الفنية أو أعمال الصيانة والتفتيشات على الطائرات قبل الإقلاع وبعد الوصول بالإضافة إلى صياغة التعاقدات اللازمة مع الشركات الأخرى لتقديم الخدمات الفنية لطائراتهم بالمطارات المصرية.