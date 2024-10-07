الإثنين 07 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

جولة تفقدية لوزير الطيران بمطار العلمين الدولي لمتابعة حركة التشغيل

سامح الحفنى وزير
سامح الحفنى وزير الطيران المدني في مطار العلمين، فيتو
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 قام الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدني بجولة تفقدية لمطار العلمين الدولى وذلك لمعاينة المواقع المتوقع توسعتها بالمطار ومتابعة حركة التشغيل خلال الفترة الحالية.

ويأتي ذلك فى ضوء خطة التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة المصرية لجذب مزيد من الفرص الإستثمارية الواعدة بمناطق الجذب السياحي المصري، وفي إطار  الجولات التفقدية لكافة مواقع العمل بقطاع الطيران المدني للوقوف على جميع الخدمات المقدمة للمسافرين، وتماشيًا مع رؤية التطوير التى تتبناها وزارة الطيران المدني لرفع الطاقة الإستيعابية بالمطارات المصرية.

 وزير الطيران يقوم بجولة تفقدية لمطار العلمين الدولي لمتابعه حركه التشغيل

وتفقد خلالها كافة مرافق المطار ومتابعه انسيابية الإجراءات خلال مرحلتي السفر والوصول، بالإضافة إلى مراجعة المنظومة   الأمنية والتدابير المُتبعة بمناطق التفتيش، والوقوف على جاهزية المعدات وأجهزة الكشف عن الحقائب والأجهزة البيومترية الحديثة التي تم الإستعانة بها مؤخرًا،، كما تفقد منطقة سيور الحقائب؛ والاطمئنان  على انتظامية العمل ومدى الإلتزام بتنفيذ العمليات التشغيلية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

كما تابع وزير الطيران ما تم التوجيه به من ملاحظات خلال الجولات الميدانية السابقة والتي تمت بالمطار، وكذا الإطلاع على ما تم تنفيذه من آليات جديدة بما يساهم في تعزيز انسيابية حركة التشغيل داخل المطار  وبخاصة خلال فترات الذروة والتي من المتوقع أن تشهدها مدينة العلمين كونها أحد أهم الوجهات الجديدة على خريطة السياحة العالمية.

وخلال الجولة، التقى الدكتور سامح الحفنى بالعاملين بالمطار، حيث أشاد بجهودهم الحثيثة والملموسة والتي كان لها دور كبير في إنجاح معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024، والذي نال إشادات دولية واسعة من الوفود المشاركة، لما لمسوه من حسن الإعداد والتنظيم خلال استقبال وتوديع ضيوف مصر من مختلف أنحاء العالم.

وفي ختام الجولة، وجه وزير الطيران المدنى بضرورة الإلتزام بتقديم أعلى جودة من الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطار، مع الاستمرار بإيجاد رؤى ومقترحات فعالة تتناسب مع احتياجات التشغيل الفعلي والمرتقبة التي سيشهدها المطار خلال الفترة القادمة، لضمان تقديم أفضل تجربة للمسافرين.

 

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