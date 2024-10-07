الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حُماة الوطن يُنفذ مبادرة لسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين ببني سويف

حُماة الوطن يسدد
حُماة الوطن يسدد مصروفات غيرالقادرين بمدارس بني سويف

تُنفذ أمانة العمال المركزية بحزب حماة الوطن، مبادرة لسداد المصروفات الدراسية للطلاب والطالبات من غير القادرين بمحافظة بني سويف. 

 

حُماة الوطن يسدد مصروفات غير القادرين بمدارس بني سويف

وأكد الدكتور أحمد هارون، الأمين المساعد لأمانة العمال المركزية بحزب حماة الوطن، أن هذه المبادرة تأتي وفق رؤية الحزب لدعم التعليم والمساهمة في تحسين الظروف التعليمية للطلاب في القرى، تماشيًا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

 

حُماة الوطن يسدد مصروفات غير القادرين بمدارس بني سويف

وأشار "هارون" إلى أن المبادرة تستهدف 700 طالب وطالبة، في مختلف المراحل التعليمية بمدارس مركز بني سويف، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر غير القادرة، وقد بدأت المبادرة بلقاء مع الدكتور هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، الذي رحب بالمبادرة وأشاد بها كخطوة إيجابية لدعم التعليم وتيسير العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور أحمد هارون، أن المبادرة تعد جزءًا من الجهود المستمرة لحزب حماة الوطن، والذي يقوده رموز عسكرية بارزة مثل الفريق جلال هريدي، واللواء أحمد العوضي نائب رئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم، ومحمد الحداد أمين العمال المركزية.

 

سداد مصروفات غير القادرين في مدرستين ببني سويف

وفي إطار تنفيذ المبادرة، قام الدكتور أحمد هارون، الأمين المساعد المركزي لأمانة العمال بحزب حماة الوطن، بزيارة عدد من المدارس ـ خلال اليومين الماضيين ـ لدفع المصروفات عن الطلاب المستهدفين، حيث تم سداد مصروفات 90 طالبًا وطالبة، بواقع 60 طالبًا وطالبة في مدرسة قرية باها، و30 طالبًا وطالبة في مدرسة الشيخ هارون بقرية تزمنت الغربية.

وشارك في الزيارة كل من رحاب هاشم، أمينة العمال لمحافظة بني سويف، ومجدي عبد الباري، أمين مركز بني سويف، وهالة عباس، أمين تنظيم بمركز بني سويف، حيث أثنوا على الجهود المبذولة وأكدوا على استمرار دعم الحزب للمبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين.

 

محافظ بني سويف يلتقى مدير فرع هيئة التأمين الصحي الجديد

محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المُركزة للأطفال بمستشفى الأمراض الصدرية

حركة تغييرات واسعة في حزب مستقبل وطن

حماة الوطن: التوسع في قرارات العفو الرئاسي استجابة لمطالب القوى السياسية

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة بداية جديدة بداية جديدة لبناء الإنسان حزب حماة الوطن حماة الوطن امانة العمال بحماة الوطن عمال حماة الوطن الدكتور احمد هارون أحمد هارون بني سويف محافظة بني سويف أخبار بني سويف لحظة بلحظة محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف اليوم

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يلتقى مدير فرع هيئة التأمين الصحي الجديد

محافظ بني سويف يفتتح وحدة العناية المُركزة للأطفال بمستشفى الأمراض الصدرية

إصابة 13 شخصًا عقرهم كلب ضال في قرية الأزهري ببني سويف

إعلام بني سويف تحصد المركز الأول في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الإسكندرية

رئيس سمسطا ببني سويف يوجه بتبسيط اجراءات التصالح على مخالفات البناء

رئيس إهناسيا ببني سويف يتابع انتظام سير العمل بوحدة المتغيرات المكانية

إنذار بغلق وحدات سكنية تستخدم كمحال تجارية بمركز ناصر في بني سويف

محافظ بني سويف: متابعة ملف التصالح وإزالة التعديات من أولويات المرحلة

الأكثر قراءة

بسبب برنامج شكرا مليون، تفاصيل بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال

هدد بالانتحار، القبض على فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر

بعد تسببه في انتشار موت الفجأة بين الشباب، جمال شعبان يكشف سر وباء العصر

لجنة الكرة الجديدة في الزمالك تثير الجدل لـ 3 أسباب

إسرائيل تكشف حقيقة استشهاد هاشم صفي الدين عقب استهدافه في غارة جوية

تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي ووزير المالية (فيديو)

أبو عبيدة يكشف مصير الأسرى ويوجه رسالة قاسية لقادة الاحتلال بشأن اغتيال هنية ونصر الله

ميدو: عرض قندوسي للبيع قرار سليم 100% رغم خسارة الأهلي ماديا

منوعات

المزيد

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

شاب صعيدي يقلد نصر الدين طوبار بالمترو يثير الدهشة، والنشطاء: فكرنا بجيل العمالقة (فيديو)

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

المزيد

خدمات

المزيد

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

أسعار النحاس اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الاثنين

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

الاتهامات الموجهة لمرتكبي واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عمير بن أبي وقاص "أصغر شهيد في الإسلام"

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح

الإفتاء: الاستعانة بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان مطلوب شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية