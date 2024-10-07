حُماة الوطن يُنفذ مبادرة لسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين ببني سويف

تُنفذ أمانة العمال المركزية بحزب حماة الوطن، مبادرة لسداد المصروفات الدراسية للطلاب والطالبات من غير القادرين بمحافظة بني سويف.

حُماة الوطن يسدد مصروفات غير القادرين بمدارس بني سويف

وأكد الدكتور أحمد هارون، الأمين المساعد لأمانة العمال المركزية بحزب حماة الوطن، أن هذه المبادرة تأتي وفق رؤية الحزب لدعم التعليم والمساهمة في تحسين الظروف التعليمية للطلاب في القرى، تماشيًا مع توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.

حُماة الوطن يسدد مصروفات غير القادرين بمدارس بني سويف

وأشار "هارون" إلى أن المبادرة تستهدف 700 طالب وطالبة، في مختلف المراحل التعليمية بمدارس مركز بني سويف، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر غير القادرة، وقد بدأت المبادرة بلقاء مع الدكتور هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، الذي رحب بالمبادرة وأشاد بها كخطوة إيجابية لدعم التعليم وتيسير العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور أحمد هارون، أن المبادرة تعد جزءًا من الجهود المستمرة لحزب حماة الوطن، والذي يقوده رموز عسكرية بارزة مثل الفريق جلال هريدي، واللواء أحمد العوضي نائب رئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم، ومحمد الحداد أمين العمال المركزية.

سداد مصروفات غير القادرين في مدرستين ببني سويف

وفي إطار تنفيذ المبادرة، قام الدكتور أحمد هارون، الأمين المساعد المركزي لأمانة العمال بحزب حماة الوطن، بزيارة عدد من المدارس ـ خلال اليومين الماضيين ـ لدفع المصروفات عن الطلاب المستهدفين، حيث تم سداد مصروفات 90 طالبًا وطالبة، بواقع 60 طالبًا وطالبة في مدرسة قرية باها، و30 طالبًا وطالبة في مدرسة الشيخ هارون بقرية تزمنت الغربية.

وشارك في الزيارة كل من رحاب هاشم، أمينة العمال لمحافظة بني سويف، ومجدي عبد الباري، أمين مركز بني سويف، وهالة عباس، أمين تنظيم بمركز بني سويف، حيث أثنوا على الجهود المبذولة وأكدوا على استمرار دعم الحزب للمبادرات الاجتماعية والإنسانية التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين.