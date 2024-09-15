حركة تغييرات واسعة في حزب مستقبل وطن

شهد حزب مستقبل وطن، حركة تغييرات واسعة في عدد من المناصب القيادية، حيث أسفرت انتخابات الهيئة العليا للحزب، عن اختيار النائب أحمد عبد الجواد، في منصب الأمين العام، نائب رئيس الحزب.

حركة تغييرات في حزب مستقبل وطن

وتضمنت حركة التغييرات في حزب مستقبل وطن اختيار ٤ نواب رئيس الحزب، وهم عبد الهادي القصبي، علاء عابد، محمد منظور، وحسام الخولي، و٣ أعضاء في منصب الأمين العام المساعد.

خالد شلبي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن

واختار حزب مستقبل وطن، النائب خالد شلبي، في منصب أمين التنظيم، مع تغيير عدد كبير في عدد من الأمانات المركزية.

تغيير ٩ أمناء محافظات في مستقبل وطن

وشملت حركة التغييرات في حزب مستقبل وطن، ٩ أمناء محافظات، أبرزهم الوزير السابق محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق، أمينا لمحافظة الجيزة، والنائب محمد سليمان، أمينًا لمحافظة القاهرة.



استبعاد أشرف رشاد من أمانة حزب مستقبل وطن

يشار إلى أن النائب أشرف رشاد، بعد استبعاده من منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، لم يشارك في أي فعالية تخص الحزب.

كما أن النائب أحمد عبدالجواد، تم اختياره أمينًا للتنظيم بالحزب، في مارس من العام الماضي، وهو عضو بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، ونائبًا لرئيس الحزب.

يشار إلى أن النائب أشرف رشاد، عضو مجلس النواب، كان يشغل منصب الأمين العام، خلال فترة توليه رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.