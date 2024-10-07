محافظ سوهاج يفتتح عددا من المشروعات الخدمية بطهطا

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية بمركز ومدينة طهطا، افتتح خلالها عددا من المشروعات الخدمية بالمدينة، وتفقد عددا من المشروعات الأخرى، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة،، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، وحاتم عمر مدير عام مديرية الطرق، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا.

محافظ سوهاج يفتتح ويتفقد عددا من المشروعات الخدمية بطهطا



وقد استهل محافظ سوهاج جولته بافتتاح مبنى الوحدة المحلية الجديد بمدينة طهطا، والذي تم إنشاؤه بشارع صلاح سالم أمام مستشفى طهطا العام، على مساحة 930 مترا مربعا، ويتكون من 5 أدوار ويحتوي على " مكاتب إدارية مختلفة المساحات، وجراج للسيارات، وقاعات للاجتماعات والندوات، كما افتتح المحافظ الحديقة العامة بميدان " الثورة"؛ لتكون متنفسا جديدا لأهالي المدينة.

محافظ سوهاج يوجه بتوفير مقاعد للانتظار لخدمة مرافقي المرضى وعمل مظلات لحمايتهم من أشعة الشمس

تضمنت جولة المحافظ كذلك تفقد سير العمل بمستشفى طهطا العام، وقد تفقد أقسام " الاستقبال، والصيدلية، ووحدة العناية المركزة، والعيادات، ووحدة القسطرة القلبية الجديدة؛ لخدمة مراكز شمال المحافظة "، واطمأن على توافر المستلزمات العلاجية والأدوية، موجها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين، موجها بتوفير مقاعد للانتظار لخدمة مرافقي المرضى وذويهم، وعمل مظلات لحمايتهم من أشعة الشمس.

واختتم " سراج " جولته بمدينة طهطا بتفقد عددا من الشوارع التي تم رصفها ببلاط الإنترلوك بمنطقة " شل"، والتي وجه سيادته من قبل بتطويرها ورفع كفاءتها عقب إزالة التعديات على حرم الطريق بالمنطقة، والتقى عددا من المواطنين من أهالي مركز طهطا، واستمع إلى مطالبهم وشكواهم، موجها بتلبية عدد من المطالب فورا، وإحالة عدد من الطلبات الأخرى للدراسة.