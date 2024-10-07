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محافظات

خلال جولته الميدانية بطهطا ..

محافظ سوهاج يسلم 12 مواطنا في طهطا نموذج "8 تصالح"

محافظ سوهاج يسلم
محافظ سوهاج يسلم عدد 12 نموذج 8 تصالح للمواطنين بطهطا

سلم اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة طهطا، 12 نموذج " 8 تصالح " للمواطنين من أهالي مركز طهطا، ممن تقدموا بطلبات للتصالح واستوفوا الشروط والأوراق المطلوبة، وذلك بمقر الوحدة المحلية، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وعامر عوض رئيس المركز.

محافظ سوهاج يسلم عدد 12 نموذج 8 تصالح للمواطنين بطهطا

 

 

وأكد محافظ سوهاج على مصداقية الدولة تجاه المواطنين الجادين في إجراءات التصالح، مشيرا إلى أن تسليم النموذج 8 " يمكن المواطن من تقنين أوضاعه، ويسمح له بتوصيل المرافق من مياه وكهرباء وغيرها، وعدم التعرض لأي موجات إزالة، لافتا إلى أن حرص المواطن على التصالح وتقنين وضعه يأتي لمصلحة المواطن في المقام الأول، مشيرا إلى أن 4 نوفمبر هو آخر موعد لتلقي طلبات التصالح، وهو ما يترتب عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية لاسترداد الأرض التي يتم التصالح عليها، ومحاسبة المخالفين قانونيا.

وتابع المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، موجها بضرورة الانتهاء من فحص جميع الطلبات وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز والتيسير على المواطنين، ومساعدتهم في استيفاء أوراقهم، مؤكدا على ضرورة الإعلان بشكل واضح عن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح.

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اجراءات التصالح التيسير على المواطنين الدكتور محمد عبد الهادى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين طلبات التصالح مدينة طهطا محمد عبد الهادي

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