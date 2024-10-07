جامعة سوهاج تحتفل بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر وتكرم المحاربين القدامى

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، احتفالية الجامعة بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التى نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعميد نادر نبيل المستشار العسكري بالمحافظة، والعقيد محمد حمدي مدير التربية العسكرية بالجامعة، والمقدم أحمد عبدالله نائب مدير التربية العسكرية، والدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، والدكتور محمد كمال مستشار الأنشطة الطلابية بالجامعة، ونخبة من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدد من المحاربين القدامى الذين شاركوا فى حرب أكتوبر.

واستهل رئيس الجامعة الحفل، بتوجيه تحية اعزاز وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم، وأبطال القوات المسلحة البواسل، الذين دفعوا ثمناََ غالياََ من دمائهم الطاهرة ليستردوا جزءاََ عزيزاََ من أرض الوطن، سيناء "أرض الفيروز"، موضحًا أن كل مؤسسات الدولة حريصة على الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، مؤكدًا أن ذكرى شهدائنا الأبرار وبطولاتهم وتضحياتهم الغالية تبقى خالدة فى وجدان مصر، ودافعاََ لنا لمزيد من العمل والتقدم لصنع المستقبل الذى يتطلع إليه شعبنا العظيم مشيدًا بالدور الكبير للقوات المسلحة فى التنمية التي جاءت امتدادًا لحرب التحرير ومعركة العبور.

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وأعرب النعماني عن سعادته بتكريم المحاربين القدامى من أبناء سوهاج الذين شاركوا فى حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذا اللقاء السنوي ليس لتجديد أحزاننا على من فقدناهم من شهداء الوطن ولكن لتخليد ذكراهم العطرة وتذكير بدور أبطال الوطن في الحفاظ على أراضينا ومحاربة العدو حتى آخر نفس،بشكل سنوي، وصلابة وكفاءة القوات المسلحة وقدرتها القتالية المتميزة.

كما قدم الدكتور عبدالناصر يس، التهنئة لرئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، وقادة ورموز وجنود الجيش المصري الأوفياء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، موضحًا أن حرب أكتوبر تمثل نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر ورمزاََ لشموخ مصر، وعزتها وصلابتها، وستظل نموذجاََ ملهماََ لنا جميعاََ فى العمل بجد ودأب لإعلاء الوطن وحفظ ترابه وصون كرامته، مشيرًا إلى أن حرب أكتوبر تعد قصة كفاح وتكاتف شعب بأكمله وراء قواته المسلحة بهدف العبور إلى النصر، وتعطي دروس وعبر للأجيال الحالية والقادمة، متمنيًا أن تكون أحداث تلك المرحلة حاضرة فى وعي أجيالنا الجديدة ويستمدون منها الهاماََ متجدداََ يشحذ الهمم والعزائم، وينمي بداخلهم روح الولاء والانتماء للوطن للمضي قدماََ فى طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام.

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وقال أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن الندوة تم تنظيمها بالتعاون بين إدارة رعاية الشباب المركزية وقوات الدفاع الشعبي والعسكري، وأسرة طلاب من أجل مصر، مضيفًا أن فعاليات الاحتفالية بدأت بالسلام الجمهورية، وتلاوة بعض آيات القرآن الكريم، وتضمنت عدد من الفقرات الفنية والغنائية، والقاء قصيدة شعر بعنوان منصورة، الي جانب عرص فيديو عن احتفالات الجامعة بنصر اكتوبر من اعداد المركز الإعلامي بالجامعة.

وذكرت انتصار أبو الدهب مدير النشاط الثقافي، أنه فى ختام الحفل تم تكريم كلًا من جندي مقاتل جلال عبد الرحمن من سلاح المشاه، وجندي مقاتل عبد الرحيم فرغلي من سلاح المركبات، وهم من المحاربين القدامى أبطال حرب أكتوبر، كما تم تكريم ٢٥ طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة الفائزين في المسابقة الثقافية التي نفذتها إدارة النشاط الثقافي عن انتصارات أكتوبر.