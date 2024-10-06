التحقيقات تكشف أسباب محاولة انتحار طالبة في سوهاج

كشفت التحقيقات، أسباب محاولة انتحار طالبة عمرها ١٥ عامًا، بتناول قرص لحفظ الغلال، وتم نقلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من المقدم أسامة عجاج ما يفيد بوصول المدعوة حبيبه ا ك م ع - 15 سنة طالبة إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة [ادعاء تناول أقراص طبية غير معلومة] مصابة "حالة إعياء" ومقيمة بقسم أول سوهاج.



وبالانتقال والفحص أفاد والدها 49 عامًا حلاق، وكذلك والدتها غادة م ع ا - سن 35 ربة منزل - ومقيمان بذات الناحية أثناء تواجد نجلتهما المذكورة بالمنزل تناولت "أقراص غير معلومة" لمرورها بحالة نفسية سيئة ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحذير الأزهر الشريف من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

