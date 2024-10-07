صحة سوهاج: ضبط نصف طن أرز و56 ألف عبوة مشروبات صناعية مجهولة المصدر

تمكنت صحة سوهاج من ضبط 22500 عبوة مستهلك من العصائر والمشروبات الصناعية الملونة مجهولة المصدر ومغشوشة، وقد سبق ورود تحاليل بغشها وأيضًا ضبط أكثر من نصف طن من الأرز مجهول المصدر وبدون بيانات قبل طرحهم للجمهور.

ضبط ٦٥ ألف عبوة غير صالحة

وعلى صعيد آخر تحركت فرق الضبط بمدينة طما شمال محافظة سوهاج، وتم ضبط 33500 عبوة مستهلك من العصائر والمشروبات الملونة مجهولة المصدر بقيادة السيد احمد البدري مراقب أول أغذية بطما، وإجمالي ما تم ضبطه 56 ألف عبوة من المشروبات والعصائر مجهولة المصدر ونصف طن من الأرز مجهول المصدر، وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وتم تحرير المحاضر وإرسالها للنيابة العامة لتأييد عملية الضبط. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وعقب ورود معلومات عن وجود كميات من المشروبات الملونة والأرز مجهول المصدر بأحد مخازن السلع الأساسية بمركز ومدينة المراغة ومدينة طما شمال محافظة سوهاج.

وعلى الفور تحركت فرق الضبط من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج بقيادة الدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وايهاب صابر ومحمد عبد الحميد ويحيى على مراقبي الأغذية بالمديرية بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بالمراغة في حملة مفاجئة.

كما أكد دويدار وكيل صحة سوهاج استمرار الحملات لضمان وصول غذاء صحي وأمن لجميع المواطنين. موجهًا إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف حملاتها اليومية علي مدار الساعة.

ويأتي ذلك بناءًا على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومعالي اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج وتحت إشراف ومتابعة الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي.