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رياضة

بعد سقوط عامل من الطابق الـ15، الشباب والرياضة تنفي صلتها بمبنى الوزارة القديم

مبنى وزارة الشباب
مبنى وزارة الشباب والرياضة القديم

أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن مبنى الوزارة القديم  الموجود في المهندسين تم تسليمه منذ أكثر من عام إلى محافظة الجيزة ولا يتبع الوزارة نهائيًا.

جاء ذلك في أعقاب ما تناولته  بعض وسائل الإعلام بشأن واقعة سقوط عامل من أعلى سقالة من مبني وزارة الشباب والرياضة سابقا بالمهندسين.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة والعاملين بها انتقلوا إلي المبني الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تسليم المبنى القديم إلى محافظة الجيزة.

النيابة تباشر التحقيق في سقوط عامل من سقالة في العجوزة

وباشرت نيابة الجيزة التحقيق في سقوط عامل من أعلى سقالة، أثناء أداء عمله في المبنى القديم لوزارة الشباب والرياضة، ما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من خلال المعاينة أن عامل سقالة أثناء أداء عمله بالمبنى، اختل توازنه وسقط من أعلى سقالة، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به من كسور ونزيف.

 

سقوط عامل من ارتفاع بالعجوزة

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة،  بسقوط أحد الأشخاص من ارتفاع، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة.

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