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وزير الرياضة يزور منزل محمد صلاح في الغربية (صور)

وزير الرياضة يزور
وزير الرياضة يزور منزل اللاعب محمد صلاح بمسقط رأسه

زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم منزل أسرة اللاعب الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.

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جاء ذلك بمرافقة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسي نائب محافظ الغربية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

 

والتقى الوزير خلال الزيارة والد الكابتن محمد صلاح ووالدته وأشقائه، مؤكدا حرصه اليوم على تفقد مركز شباب اللاعب والتوجيه بالانتهاء من الأعمال المتبقية خلال أيام قليلة، مضيفًا أنه سعيد بتلك الزيارة التي تعبر عن مدى حب واحترام اللاعب، والذي قدم الكثير لمصر ورفع اسم الرياضة المصرية.

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