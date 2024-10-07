عقد الدكتور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا موسعًا مع مديري مديريات الشباب والرياضة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بحضور قيادات الوزارة؛ لبحث عدد من الملفات الخاصة، منها خطط المشروعات والبرامج والأنشطة، والفرص الاستثمارية المتاحة بكافة المحافظات.

وتضمن الاجتماع بحث تطوير وتعزيز البرامج التي تستهدف الشباب وتلبية احتياجاتهم، توسيع المشاركة، تشجيع المشاركة الفعّالة للشباب في الأنشطة الرياضية والثقافية، مناقشة خطط المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز النشاط الرياضي والشبابي، التأكيد علي أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الفعاليات الشبابية.

وزير الشباب والرياضة يبحث تطوير المنشآت والفرص الاستثمارية مع مديري المديريات

كما تطرق الاجتماع إلى أبرز البرامج المنفذة من خلال قطاعات بالوزارة بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والتوجيه باستمرار التنسيق مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ فى متابعة تنفيذ طلبات المواطنين كل في محافظته لخدمة للمواطنين.

وزير الشباب والرياضة يبحث تطوير المنشآت والفرص الاستثمارية مع مديري المديريات

طالب وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع بضرورة العمل على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات، مع توسيع حجم الأنشطة والمشروعات التنموية في المجالات المختلفة الهادفة نحو تعزيز قيم الولاء والانتماء وتعزيز المواطنة وغرس المفاهيم المجتمعية البناءة وكشف المواهب في المجالات كافة.

وجدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده على الاهتمام بعقد لقاءات دورية مع مديري مديريات الشباب والرياضة لمتابعة المستجدات المتعلقة بالمديريات، والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ رؤية الوزارة فيما يخص المشروعات المختلفة، بجانب تقييم الأداء بما يتوافق مع رؤية وإستراتيجية الوزارة.

ووجه أشرف صبحي ضرورة تسريع وتيرة العمل داخل الوزارة ومديريات الشباب والرياضة وضرورة التواصل الدائم، بين قيادات الوزارة ومديري مديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية عن طريق آليات الربط الإلكتروني في ظل التحول الرقمي الذي تنتهجه وزارة الشباب والرياضة، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية، لتسريع دورة العمل وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل.

كما وجه وزير الشباب والرياضة بتكثيف التواصل مع الكيانات الشبابية في كافة المحافظات، مع ضرورة العمل على إشراك الشباب والمتطوعين في الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة في مراكز الشباب.

أشرف صبحي ومحافظ الغربية يتفقدان المنشآت الشبابية والرياضة بكفر الزيات

وكان وزير الشباب والرياضة زار مؤخرا عدد من المنشآت الشبابية والرياضة في محافظة الغربية.

وقام وزير الرياضة ومحافظ الغربية بافتتاح حمام سباحة بمركز شباب مدينة كفر الزيات ثم تفقدا ملاعب السلة واليد والاكليرك داخل المركز والتي شاهدا بها استعراض لمهارات لاعبي المركز في ألعاب السلة واليد والتي أشرفت عليها الإدارة المركزية لتنمية النشء، تلاها زيارتهما للمعسكر الكشفي والمقام لكل من الجوالة والكشافةً والزهرات والمرشدات ثم قام الوزير والمحافظ بمشاهدة استعراض لفريق اللياقة البدنية والذي أقيم على أرضية الملعب الخماسي.

أشرف صبحي ومحافظ الغربية يتفقدان المنشآت الشبابية والرياضة بكفر الزيات

وتفقد أشرف صبحي والجندي مشروع ألف بنت وألف حلم بالملعب القانونى وشاهدا فاصل من المهارات للاعبات المشروع والتي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالإضافة إلى تفقدهما مراكز التدريب للياقة البدنية "النسور" ثم تجولا بمعرض منتجات أندية الفتاة والمرأة تبعهم تفقدهم لمركز التخاطب والتكامل الحسي.

أشرف صبحي ومحافظ الغربية يتفقدان المنشآت الشبابية والرياضة بكفر الزيات

ثم اختتم وزير الشباب والمحافظ جولتهما داخل مركز شباب كفر الزيات بالبرنامج المقام بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة لمشروع الرواق الأزهري والذي تقوم بتنفيذه الإدارة المركزية لتنمية النشء واستمع الوزير والمحافظ للمنضمين للمشروع واستمعا إليهم عن مدى استفادتهم من إقامة الرواق والذي لاقى استحسانا كبيرا من الأطفال والأهالي المتواجدين بالمشروع.