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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 216 بجريدة الوقائع المصرية

وزير العدل المستشار
وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 216، الصادر في أول أكتوبر 2024، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
-قرارات وزارة العدل بشأن تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بمحافظة سوهاج، ومحافظة قنا والأقصر. وإنشاء نيابة استئناف الإسكندرية لشئون الأسرة، ويكون مقرها مبنى قصر القطن "مبنى جامعة سنجور"، الكائن بميدان الجندى المجهول، بمحافظة الإسكندرية وتتبعها بعض النيابات.
قرارات وزارة الداخلية بشأن إبعاد 2 من السودان خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، والأذن لـ 42 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
-وقرار وزارة الإسكان والمرافق بتشكيل أمناء لإدارة التجمع السكني للطلائع بمدينة العبور الجديدة. والاستبدال بنصوص المواد (110مكررًا، ۱۱۲ مكررًا ۱، ۱۱۷ مكررًا) المضافة إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالقرار الوزارى رقم ٤۱۰ لسنة 2021


-وقرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العالمات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

 


 

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