بعد ارتفاع سعره لـ60 جنيها، الحكومة تحظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 220، الصادر في 7 أكتوبر 2024، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 68 لسنة 2024، بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه لمدة 6 أشهر.
وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على "استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023" لمدة ستة أشهر.
ونص القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 على "حظر تصدير صنف السكر (بأنواعه) إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وجاءت القرارات الوزارية أرقام 215، 348، 500 لسنة 2023، 94، 271 لسنة 2024 في شأن استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023.
جدير بالذكر أن أسعار السكر سجلت ارتفاعًا في الأسواق، ليصل سعر كيلو السكر المعبأ فاخر إلى 60 جنيهًا، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البوابة الحكومية للسلع المحلية والعالمية.
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