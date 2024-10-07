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محافظات

محافظ بني سويف يوجه بالتعامل السريع مع التعديات على الأراضي الزراعية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

 صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأن المحافظة تواصل جهودها المكثفة في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية، بالتزامن مع تعزيز أعمال النظافة وتحسين الطرق في القرى والمناطق التابعة لمركز ومدينة ببا، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على الموارد الزراعية وتطوير البنية التحتية في المحافظة.

 

إزالة حالة بناء مخالف بمركز ببا ببني سويف

 وفي هذا السياق، نجحت الوحدة المحلية لمركز ببا تحت إشراف محمد بكري، رئيس المركز، في إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في عزبة أحمد شكري، حيث تمت إزالة البناء المخالف الذي أقيم على أرض زراعية، تم التعامل السريع مع حالة تعدٍ أخرى بالبناء في المهد بعزبة نجيب التابعة لقرية طحا البيشة.

 

وفي قطاع النظافة، نفذت الوحدة المحلية، أمس الأحد، حملة نظافة شاملة في عدة مناطق، من بينها تنظيف أرض المحلج بالمنطقة الغربية بمدينة ببا، وقرية قمبش التي شهدت تنظيفًا شاملًا للمحيط وتمهيد وتسوية الطرق بعد انتهاء أعمال الحفر ضمن مشروع الصرف الصحي الجاري بالقرية. 

بالإضافة إلى ذلك، تم تمهيد وتسوية طريق البرانقة - أبو شهبة، التابع لمجلس قروي طنسا، بما يسهم في تحسين حركة المرور وتسهيل التنقل.

 

زراعة 20 شجرة جديدة على الطريق الدائري بمركز ببا

 وفي مجال الحدائق والتشجير، تواصلت أعمال استكمال سور حديقة الصرف الصحي بمدينة ببا، إلى جانب زراعة 20 شجرة جديدة على الطريق الدائري أمام قرية البرانقة، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المساحات الخضراء وتحسين المظهر الجمالي للمنطقة.

 

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