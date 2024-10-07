الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو يطلب تغيير اسم العدوان على غزة إلى «حرب القيامة»

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أفاد موقع Ynet بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب تغيير اسم الحرب الدائرة منذ عام في قطاع غزة.

 نتنياهو يطالب بتغيير اسم الحرب 

وذكر أنه في الجلسة الخاصة لمجلس الوزراء التي عقدت في ذكرى 7 أكتوبر، طلب نتنياهو تغيير اسم الحرب من السيوف الحديدية  إلى  حرب القيامة، مشيرا إلى أن الاجتماع افتتح بالوقوف دقيقة صمت، وبعد ذلك عرض على الوزراء مقطع فيديو لما حصل قبل عام.

 دقيقة صمت في الكنيست 

وقالت القناة 12 إن وزراء في الحكومة اتهموا المستشار القانوني للحكومة جالي بهار ميارا بمنع نشر الفيديو، فيما قالت المستشارة إنها لم تكن على علم بمثل هذا التوجيه، وغادرت الاجتماع عندما احتدم النقاش.

مراسم تأبين بالكنيست بمناسبة مرور عام على طوفان الأقصى 

وجاء في تقارير وسائل الإعلام العبرية، أن مراسم التأبين بدأت داخل الكنيست في تمام الساعة 06:29، وهذا التوقيت هو ذاته الذي بدء به هجوم «طوفان الأقصى» من قبل كتائب القسام الجناح العسكري لـ«حماس»، ثم قام حرس الكنيست بتنكيس أعلام الدولة.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن الكنيست سيجري مراسم التأبين في القاعة ولجانها المختلفة مساء اليوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر 2024، وستضاء قاعة المقر بالعلم الإسرائيلي وبشعاع بالضوء الأصفر، إذ يرمز هذا اللون للنداء بإعادة الأسرى الإسرائيليين الـ 101.

أول تعليق من نتنياهو في ذكرى طوفان الأقصى

نتنياهو يزور الحدود مع لبنان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحدود مع لبنان بنيامين نتنياهو هجوم طوفان رئيس الوزراء الإسرائيلي

مواد متعلقة

الكنيست ينكس الأعلام في الذكرى الأولى لعملية طوفان الأقصى

أول تعليق من نتنياهو في ذكرى طوفان الأقصى

مقتل أسير إسرائيلي بعد عام من احتجازه في غزة

الأكثر قراءة

بعد تسببه في انتشار موت الفجأة بين الشباب، جمال شعبان يكشف سر وباء العصر

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين

اتفاقية زيادة حصة مصر بصندوق النقد تثير خلافا بجلسة النواب

الأمن يكشف لغز مقتل الطفلة لميس في الدقهلية

تكليفات رئاسية حاسمة لوزير المالية بحضور مدبولي

أحمد فتحي: مجموعة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا "الأصعب"

سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

زغلول صيام يكتب: آه لو فيه عشرة زي رئيس إنبي في الأندية المصرية!

منوعات

المزيد

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

شاب صعيدي يقلد نصر الدين طوبار بالمترو يثير الدهشة، والنشطاء: فكرنا بجيل العمالقة (فيديو)

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الاثنين

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أبرزها ستاد أبيدجان وأورلاندو بايريتس.. تعرف على مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح

الإفتاء: الاستعانة بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان مطلوب شرعًا

تفسير رؤية العريس في المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

المزيد
الجريدة الرسمية