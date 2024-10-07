نتنياهو يطلب تغيير اسم العدوان على غزة إلى «حرب القيامة»

أفاد موقع Ynet بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب تغيير اسم الحرب الدائرة منذ عام في قطاع غزة.

نتنياهو يطالب بتغيير اسم الحرب

وذكر أنه في الجلسة الخاصة لمجلس الوزراء التي عقدت في ذكرى 7 أكتوبر، طلب نتنياهو تغيير اسم الحرب من السيوف الحديدية إلى حرب القيامة، مشيرا إلى أن الاجتماع افتتح بالوقوف دقيقة صمت، وبعد ذلك عرض على الوزراء مقطع فيديو لما حصل قبل عام.

دقيقة صمت في الكنيست

وقالت القناة 12 إن وزراء في الحكومة اتهموا المستشار القانوني للحكومة جالي بهار ميارا بمنع نشر الفيديو، فيما قالت المستشارة إنها لم تكن على علم بمثل هذا التوجيه، وغادرت الاجتماع عندما احتدم النقاش.

مراسم تأبين بالكنيست بمناسبة مرور عام على طوفان الأقصى

وجاء في تقارير وسائل الإعلام العبرية، أن مراسم التأبين بدأت داخل الكنيست في تمام الساعة 06:29، وهذا التوقيت هو ذاته الذي بدء به هجوم «طوفان الأقصى» من قبل كتائب القسام الجناح العسكري لـ«حماس»، ثم قام حرس الكنيست بتنكيس أعلام الدولة.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن الكنيست سيجري مراسم التأبين في القاعة ولجانها المختلفة مساء اليوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر 2024، وستضاء قاعة المقر بالعلم الإسرائيلي وبشعاع بالضوء الأصفر، إذ يرمز هذا اللون للنداء بإعادة الأسرى الإسرائيليين الـ 101.