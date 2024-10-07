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شاب صعيدي يقلد نصر الدين طوبار بالمترو يثير الدهشة، والنشطاء: فكرنا بجيل العمالقة (فيديو)

شاب يقلد الشيخ نصر
شاب يقلد الشيخ نصر الدين طوبار في المترو، فيتو

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب من صعيد مصر، يقلد صوت المنشد الراحل الشيخ نصر الدين طوبار داخل المترو، أثار دهشة النشطاء وذلك للتشابه القوي بين صوت الشاب وصوت الشيخ نصر الدين طوبار.

تفاعل واسع مع صوت شاب يقلد الشيخ طوبار

وتفاعل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع صوت الشاب الصعيدي، وكشفوا أنه يدعى "الشيخ محمود عادل"، وهو شاب صعيدي من قرية الحواتكة بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وأنه أحد قراء القرآن الكريم، وظهر في مترو الأنفاق بالقاهرة، وهو يقلد صوت المنشد نصر الدين طوبار، الذي وصف بملك التواشيح. 

 

@mahmoud__official1

صعيدي في إنتظار المترو 🚉 طلبوا منه احياء ذكرى الشيخ نصر الدين طوبار 😮⁉️

♬ الصوت الأصلي - القارئ محمود عادل


كما كشف النشطاء أيضًا أن الشاب الصعيدي محمود عادل يجيد تقليد الشيخ نصر الدين طوبار، وسبق له أن قلد صوت الشيخ محمود الطبلاوي في قراءته للقرآن الكريم، واصفين صوته بالجميل.

ووصف بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوت الشاب الصعيدي، الذي يقلد صوت  الشيخ نصر الدين طوبار، بأنه "معجزة"، حيث وصف أحدهم حالة الاندهاش التي صاحبت الناس وقت سماع صوت الشاب قائلين: "مدير المحطه بيراجع الكاميرات عشان يتأكد انه مش نصر الدين طوبار"

صعيدي في المترو يذهل الجميع

وعلق البلوجر أحمد شعيب قائلًا: " صعيدي في انتظار المترو تسبب في ذهول الجميع..."


وقال رئيس المجلس الدولي للعالم الاسلامي، الدكتور موسى أباظة التميمي: "ما شاء الله تبارك الله صوت جميل"

وأشار بعض النشطاء إلى أن الشاب الصعيدي ذكرهم بجمال صوت المنشد الشيخ نصر الدين طوبار وجيل العمالق من قراء القرآن الكريم والمنشدين المصريين.   

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شاب من صعيد مصر الشيخ نصر الدين طوبار المنشد نصر الدين طوبار صوت المنشد نصر الدين طوبار الشيخ محمود الطبلاوي قراء القرآن الكريم

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