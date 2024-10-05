أبرزهم رفعت والبهتيمي وشعيشع، خريطة التلاوات المجودة اليوم السبت بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم السبت عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورتي الضحى والشرح 5 ق.
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة آل عمران 30 ق.
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة غافر 30 ق.
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدنى وما تيسر من سورة التوبة 15 ق.
11:50 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ السعيد فيصل وما تيسر من سورة هود 15ق.
12:15 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسرمن سورة البقرة 10ق.
12:48 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالله شلبى وما تيسرمن سورة الحديد 30ق.
14:02 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد عبد البصير وما تيسر من سورة الإسراء 30ق.
14:42 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ أحمد سليمان السعدني وما تيسر من سورة المؤمنون 15ق.
أما الختمة المجودة تقدمة التلاوة د /محمد المسير 5ق الساعة 16:09.
مصحف مجود للشيخ كامل يوسف البهتيمي من سورة النحل 29ق.
18:40قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ عبد الواحد زكي أحمد وما تيسر من سورة لقمان 30ق.
20:57 قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود حسين منصور وما تيسر من سورتي البلد/ القدر 30ق.
21:30 قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سور المرسلات/ النبأ/ الانشقاق/ البلد 30ق.
22:15 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش/ وما تيسر من سورة البقرة 30ق.
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سور النجم/ القمر/ الرحمن 44 ق.
01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد فكري الملاح وما تيسر من سورة مريم 15ق.
02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبدالعزيز أبو الغيط وما تيسر من سور النحل 15ق.
03:41 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود علي البنا وما تيسر من سورة الأحزاب/ قصار السور 45ق
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.