عمالقة دولة القراءة، خريطة التلاوات اليوم الأربعاء بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة الصف 5ق.
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سور النبأ/ النازعات / التكوير 30ق.
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمود أبوالوفا الصعيدى وما تيسر من سورتى الروم / قصار السور 30ق.
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ منصور الشامى الدمنهورى وما تيسر من سورة التوبة 15 ق.
52: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عزت السيد راشد وما تيسر من سورة النساء 15ق.
17: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصري وما تيسر من سورة النازعات 15ق.
49: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالعزيز حربي وما تيسر من سورة القصص 30ق.
04: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حسين يوسف الزاوي وماتيسر من سورة الحجر 30ق.
44: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ حمدي الزامل وما تيسر من سورة الزخرف 15ق.
43: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد الصيفى وماتيسرمن سور الفجر/ البلد/ الشمس 15ق.
أما الختمة المجودة تقدمة التلاوة الشيخ محمد عبد الله 5ق دراز الساعة 16:19.
مصحف مجود للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النحل 29 ق.
20:01( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة فاطر 30ق.
21:31 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ شعبان الصياد وما تيسر من سورة هود 30ق.
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور النجم/ الفجر/ البلد/ قريش 42ق.
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ فتحى المليجى وما تيسر من سورة النحل 44ق.
01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ محمد غازى وما تيسر من سورة آل عمران 15ق.
02:27(بعد منتصف الليل) للشيخ علي محمود وما تيسر من سورة يوسف 15ق.
03:40(بعد منتصف الليل) للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة الحجرات 44 ق.
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