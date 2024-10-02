الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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محافظات

25 دار نشر، انطلاق فعاليات النسخة السابعة من معرض دمنهور للكتاب (بث مباشر)

معرض دمنهور السابع
معرض دمنهور السابع للكتاب

رصدت عدسة " فيتو " انطلاق فعاليات النسخة السابعة من معرض دمنهور للكتاب اليوم بمكتبة مصر العامة بدمنهور، والمقام حتى 11 أكتوبر الجاري تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين.

احتفالات المحافظة بعيدها القومي


النسخة السابعة من المعرض تعد واحدًا من أهم الفعاليات الثقافية السنوية في محافظة البحيرة، والتى تأتي ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وفى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، لتعزيز الهوية المصرية وقيم الولاء والانتماء للوطن، إلى جانب دعم التنمية الشاملة وتنمية المواهب وتعزيز حقوق الإنسان وتنمية الأسرة المصرية. 
 

مشاركة 25 دار نشر بارزة 

 

ويشارك في المعرض 25 دار نشر بارزة، منها  دار تشكيل للنشر والتوزيع،  دار فانتازيون للنشر والتوزيع، ودار فصلة للنشر والتوزيع، إلى جانب إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للثقافة.

 كما سيتضمن المعرض ركنًا خاصًا لإصدارات الأزهر الشريف للفتوى والكنيسة المصرية.
 

 

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