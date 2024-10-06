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رياضة

ليفاندوفسكي يلاحق ميسي وإيتو في قائمة تاريخية مع برشلونة

ليفاندوفسكي، فيتو
ليفاندوفسكي، فيتو

نجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة، في تحقيق رقما مميزا، خلال مواجهة ضد ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.

وسجل ليفاندوفسكي ثلاثية "هاتريك" خلال الشوط الأول بالدقائق 7 و22 و32.

رابع أسرع هاتريك في تاريخ برشلونة 

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي سجل رابع أسرع هاتريك في تاريخ برشلونة في الليجا بعد 32 دقيقة ضد ألافيس.

ويسبق ليفاندوفسكي في هذه القائمة، الأرجنتيني ليونيل ميسي ضد ريال مايوركا في 2011 (30 دقيقة)، الإسباني خوستو تيخادا ضد ريال سوسيداد في 1954 (28 دقيقة)، ويأتي في الصدارة الكاميروني صامويل إيتو ضد ألميريا في 2008 (24 دقيقة).

يشار إلى أن برشلونة نجح في جمع 21 نقطة من أول 8 مباريات بالليجا، حيث انتصر 7 مرات وخسر مرة واحدة.

 

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