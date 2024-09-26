حذر من مفاهيم أمراض القلب المغلوطة، جمال شعبان: السيجارة الإلكترونية والرياضة العنيفة قاتلة

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن عدد من المفاهيم المغلوطة الخاصة بأمراض القلب، مؤكدًا أن أمراض القلب ليست وراثية، لكن تاريخ العائلة في أمراض القلب مهم، وأن الإنسان يستطيع التحكم في أمراض القلب.

مفاهيم خاطئة عن أمراض القلب

وأكد الدكتور جمال شعبان أن أمراض القلب لا تصيب الكبار فقط، بل تصيب الأطفال أيضًا، وأن الوزن الطبيعي لا يعني أن مستويات الكوليسترول طبيعى أو في مأمن، موضحًا أن أمراض القلب تقتل من النساء أكثر بكثير من سرطان الثدي، كحذرًا من السيجارة الإلكترونية وصفها بالقاتلة، والرياضة العنيفة.



وقال الدكتور جمال شعبان: "تصحيح بعض المفاهيم عن أمراض القلب، خدعوك فقالوا عن القلب معلومة خاطئة: لو عندك تاريخ عائلي وراثي بمرض القلب، وقد أصاب المرض الوالدين، فهذا يعني أنك بالضرورة ستصاب به أيضا."

وعن أمراض القلب والوراثة، قال جمال شعبان: "التصحيح.. أمراض القلب ليست كلها وراثية، الطبيب يجب أن يعرف إذا كان والداك، أحدهما أو كلاهما، قد أصيب بأحد أمراض القلب قبل بلوغه الخامسة والخمسين من العمر، ولكن الوراثة ليست قدرًا لازما لازبا لا مناص منه".



إمكانية التحكم في مسببات الخطر

وتابع شعبان: "أنت تستطيع أن تتحكم بالعديد من مسببات الخطر، كالتدخين أو الوزن الزائد، وأن تضبط نظامك الغذائي بصرامة، وتتحكم في مستويات الكولسترول الضار والدهون الثلاثية في الدم، إن النمط الغذائي والحياتي السليم قد يساهم كثيرًا في تقليل احتمالات إصابتك بمرض القلب".

أمراض القلب تصيب الكبار، فيتو



وعن أمراض القلب والكبار، كشف جمال شعبان: "معلومة خاطئة: أمراض القلب لا تصيب إلا الكبار".

وعن تصحيح المعلومة، قال جمال شعبان: "صغار المدخنين ليسوا بمأمن من الأزمات القلبية، والسكتة القلبية، وتوقف القلب المفاجىء يغتالان زهرة شاب الوطن في ريعان العمر، حتى الأطفال والصغار.

وأوضح "قد تكون البدانة أو مرض السكر منذ الطفولة خطوتين مهمتين نحو مأساةٍ قلبية تستمر العمر كله، وقد استقبلنا حالات كثيرة تحت سن العشرين في معهد القلب، النظام الغذائي المتوازن ضروري لصحة الإنسان مهما كان عمره".

أمراض القلب تقتل النساء أكثر من سرطان الثدي

وأكد أن هناك معلومة خاطئة تفيد بأن: "إذا كان وزنك طبيعيًا فهذا يعني أن مستويات الكولسترول لديك طبيعية وأنك بأمان."

وعن تصحيحها قال جمال شعبان: "في كل يوم يموت أشخاص نحفاء جدًا وبمعدلات كولسترول منخفضة، لا شك أن الوزن الطبيعي ومعدلات الدهون الطبيعية هما أمران جيدان، ولكن الوزن والنظام الغذائي ليسا إلا جزءًا من الصورة الكاملة."

ونصح العميد السابق لمعهد القلب القومي بالإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة، ومراقبة ضغط الدم لديك.

أمراض القلب تقتل النساء أكثر من سرطان الثدي، فيتو



وعن المعلومة الخاطئة "النساء يصبن بسرطان الثدي ولا يصبن بأمراض القلب."

صححها جمال شعبان قائلًا: "التصحيح: إن أمراض القلب تقتل من النساء أكثر بكثير من سرطان الثدي. ولا سيما النساء اللائي قد تجاوزن سن اليأس. يجب على الرجال والنساء اتباع نظام غذائي متوازن والالتزام بنمط حياة صحي، لا فرق بين الجنسين في ذلك".

تحذير السيجارة الإلكترونية قاتلة

أما معلومة "السجائر، والسيجار تضر الرئتين ولا تضر القلب، وأن سيجارة واحدةً لا تضر، وأن السيجارة الإلكترونية بديل آمن"، فأكد جمال شعبان أنها خاطئة.

وصححها جمال شعبان قائلًا: "فالتدخين كارثة على الجسم كله. وخصوصا جهاز القلب والشرايين. فهنالك علاقة بين التدخين وبين كل أمراض القلب، من تصلب الشرايين، إلى اضطراب نبضات القلب، والسكتة القلبية، وسيجارة واحدة تساوي عشر سجائر في الضرر، والسيجارة الإلكترونية قاتلة".

السيجارة الإلكترونية قاتلة، فيتو



كما أكد خطأ معلومة "إذا كنت تدخن منذ أمد بعيد، فإن الامتناع الآن عن التدخين لن يغني من الأمر شيئًا".

وقال شعبان المعلومة الصحيحة هي: "فبمجرد أن تتوقف عن التدخين، تبدأ فورا في جسدك عمليات تقليل احتمالية إصابتك بأمراض القلب. دع عنك احتماليات إصابتك بسرطانات الرئة والمثانة والفم والثدي والقولون. وقد ينتهي بك فعلا المطاف إلى تقليل تلك المخاطر، حتى تصبح في مستوى أولئك الذين لم يدخنوا قط. بعد ٥ سنوات من آخر سيجارة، يكون جسمك قد تخلص تماما من آثار التدخين".

عقاقير خفض الكوليسترول لا تقلل الإصابة بمرض القلب

كما أشار إلى خطأ معلومة “داوم على تناول الأدوية الستاتينية، أو عقاقير تخفيض نسبة الكولسترول في الدم، وتناول ما شئت من طعام”.

وعن تصحيحها قال جمال شعبان: "لكل شيء حسابه، قد تقلل الأدوية الستاتينية من نسبة إصابتك بالأمراض القلبية. ولكنها لا تؤدي إلا نصف المهمة فقط. أما الباقي فعليك، ويبدأ ذلك بالنظام الغذائي السليم، والإقلاع عن التدخين، ومراقبة ضغط الدم لديك.".



وعن معلومة "السبب الرئيسي لأمراض القلب هو “انسداد الشرايين التاجية”، أكد أنها خاطئة،

موضحا: "التصحيح.. على العكس من ذلك فان الذبحة الصدرية، أو الآلام الصدرية البسيطة، يمكن ان تحدث دون انسداد الشرايين أو تصلب شرياني مزمن ‏MINOCA إن علة السكتة القلبية يقف وراءها شبكة معقدة من العوامل. والتي تشمل: كيميائية الجسد، الالتهابات، ووجود ما يسمى الطبقة المترسبة غير المستقرة على جدران الشرايين".

وأضاف: "أوعيتك الدموية مبطنة بطبقات متعددة، يتسلل الكولسترول الموجود في الدم إلى تلك الطبقات مكونا جيوبا دهنية صغيرة. وفي بعض الحالات تصاب هذه النتوءات الدهنية بالارتخاء ثم تلتهب. ثم بعد ذلك قد تنفجر، مسببة تجلط الدم المار بها".

التدريبات الرياضة العنيفة قاتلة

وأكد جمال شعبان أن "هذه الجلطة المفاجئة تعيق انسياب الدم وقد تنجم عنها سكتة قلبية. كل ذلك قد يحدث في ثوان معدودات."

وأوضح أنه "لا يزال هنالك الكثير من الأفكار المغلوطة، والأخطاء الشائعة التي يجب القضاء عليها. كالاعتقاد بأن التمارين الرياضية العنيفة والنظام الغذائي السليم هما وحدهما القادران على إنقاذك. وفي الواقع، أن مقدارا معقولا من التمارين، ونظامًا غذائيًا معقولًا قد يحققان لك الكثير".



وعن الرياضة العنيفة حذر جمال شعبان قائلًا: "الاعتقاد بأن الجهد الشديد مفيد لك. غير صحيح. الجهد الشديد ضار بقلبك، بل بجميع جسدك. ساعات العمل الطويلة وخاصة لدى الناجين من جلطة القلب قد تكون قاتلة قد لا تستطيع الحقيقة أن نتجنب أمراض القلب بشكل مطلق، ولكن بدون هذه النصائح لا أمل لدينا للقضاء على هذا العدو القاتل".

