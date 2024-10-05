جمال شعبان يكشف حلًا مجانيًا لعلاج السكر ويقي من الوفاة بضيق شرايين القلب والمخ

كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن أهمية المشي للقلب، مؤكدًا أن الإنسان يستطيع حماية قلبه بطريقة مجانية دون تكلفة مادية بالمشي السريع ٤٥ دقيقة يوميًا.

المشي يخفف من التوتر والضغوط النفسية

وأكد الدكتور جمال شعبان أن المشي يخفف من التوتر والضغوط النفسية، ويعد أحد العلاجات لأمراض السكر والكوليسترول، وينشط عضلة القلب ويخفف تصلب الشرايين وينشط وظائف الكلى والكبد.

كما كشف الدكتور جمال شعبان أهمية المشي السريع، مشيرًا إلى أنه عندما يمشي الإنسان بسرعة فإن احتياج القلب والمخ للدماء يزداد، وتتسع الشرايين البديلة وتصبح شرايين مفيدة وبديلة وكافية لإمداد القلب والمخ بالدماء، في حالة حدوث أَي طارئ مثل الانسداد الكلي أو الجزئي للشرايين الرئيسية، تنفتح الشبكة البديلة من الشرايين، التي لا تتفتح إلا بالرياضة، وأفضلها المشي بسرعة لمدة 30 دقيقة يوميًا.

فائدة المشي اليومي، فيتو



وعن أهمية المشي قال الدكتور جمال شعبان إن المشي: "يخفف من التوتر والضغوط النفسية، ويخفف من أوزاننا، ويعالج من مرض السكر والكولسترول، وينشط وظائف الكلى والكبد وعضلة القلب، ويخفف من تصلب الشرايين".

كما أوضح الدكتور جمال شعبان فائدة المشي، مؤكدًا أنه "يخفف من أعراض القولون واضطرابات الجهاز الهضمي، وينشط جهازنا المناعي، وينشط العضلات والعظام ويقوى الصحة".

المشي يحفز إفراز هرمون السعادة



وأكد الدكتور جمال شعبان أن "المشي يحفز إفراز هرمون السعادة الأندورفين، لنتغلب علي الإرهاق والكلل ونقاوم التعب والألم والملل"، مضيفًا أن "كل هذه الأمراض دواؤها المشي".

وأشار جمال شعبان إلى ما يقول الأطباء: "ليس هنالك مرض عضوي أو نفسي إلا وللمشي دور في علاجه"، قائلًا: "ولو أن دواءً خرج للسوق له فوائد تماثل فوائد المشي لصرفه الأطباء في كل وصفة طبية، واشتراه المرضى بأغلى الأثمان؛ لكن المفارقة أنه دواء فعّال ومجاني، والمرضى يترددون في تناوله"!

تخصيص نصف ساعة يوميًا للمشي يعالج الأمراض، فيتو

واقترح جمال شعبان إنشاء مكان مخصص للمشي حول كل مستشفى، ومشى الناس حوله.

وأضاف جمال شعبان أن الله "أمرنا بالسعي في الأرض والمشي في مناكبها، والطواف حول الكعبة من قبيل المشي والسعي بين الصفا والمروة من قبيل مشي الهرولة، والمصطفى صلى الله عليه وسلم كان دائم التوصية بكثرة الخطى إلى المساجد".

رسول الله ينصح بالمشي السريع

وقال إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم "أوصى بالمشي بالنسلان، وهو عظيم الفوائد للقلب والأوعية والأوعية الدموية Brisk walking and cardiovascular، قال المصطفى، عليه الصلاة والسلام، (عليكم بالنَسَلان) حديث صحيح، وكان إذا مشى تكفأ تكفؤًا كأنما ينحط من صبب أي كالصخرة، تنحدر من علٍ، والنسلان بفتح النون والسين المهملة أي الهرولة في المشي brisk walking، أي أن رسول الله ينصحنا بالمشي بهرولة وليس المشي الهادئ البطيء".

المشي السريع يقي من أمراض القلب، فيتو

وعن فائدة الهرولة قال جمال شعبان: "قام بول ويليام الذي يعمل الأبحاث الرياضية في معامل بيركلي بعمل دراسة على 7374 رجل و31607 امرأة من الممارسين رياضة المشي، وقسمهم إلى 4 مجموعات ثلاث مجموعات تمشي بسرعات مختلفة من الهرولة بمتوسط 13.5 دقيقة للميل الواحد، أما المجموعة الرابعة فتمشى ببطء وبمتوسط من 20 إلى 25 دقيقه في الميل".

وتابع جمال شعبان "كانت المجموعات في حالة صحية جيدة وفي معدل عمر متساو. وتابعهم الباحث لسنوات فكانت النتائج كالتالي (إن معدل الوفيات بين المجموعات الأولى والمجموعة الرابعة مختلف كثيرا فهو يزيد بنسبة 44% في نسبة الوفيات في المجموعة الرابعة عن باقي المجموعات).

وأكد أن "هذه النسبة وهذه النتائج لا تختلف حتى لو بذلت المجموعة الرابعة نفس معدل الطاقة التي تبذلها باقي المجموعات، أي حتى لو سارت نفس المسافة لكن في زمن أطول فالنتائج لم تتغير، ومعنى هذا أنه ليس المهم كم تمشي ولكن الأهم كيف تمشي، وهنا تكون الهرولة لها فائدة عظمي".

سبب الوفيات بضيق شرايين القلب والمخ

كما أكد جمال شعبان أنه "قد وجد أن سبب الوفيات هو ضيق شرايين القلب والمخ، إذن فماذا تفعل الهرولة في شرايين القلب والمخ ؟ هناك دائما collateral vessels طرقٌ بديلة لسريان الدم للقلب والمخ في شرايين تكون رفيعة وليست فعالة ولاتغني عن الشرايين الرئيسية إذا ضاقت أو انغلقت لأي سبب مثل تصلب الشرايين والجلطات".

المشي يزيل التوتر ويحفز هرمون السعادة، فيتو

وقال شعبان: "عندما تقوم بالمشي بسرعة فإن احتياج القلب والمخ للدماء يزداد، فتتسع الشرايين البديلة وتصبح شرايين مفيدة وبديلة وكافية لإمداد القلب والمخ بالدماء في حالة حدوث اَي طارئ مثل الانسداد الكلى أو الجزئي للشرايين الرئيسية، وتسمى هذه الشبكة البديلة من الشرايين، ‏Collateral circulation network " وهذه الشبكة الجانبية لا تتفتح إلا بالرياضة وأفضلها المشي بسرعة لمدة 30 دقيقة يوميا".

وطالب جمال شعبان بالاهتمام بالحركة، لدوام العافية، واستمرار السعادة.

