الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

انفجاران بمحيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الدنماركية

الشرطة الدنماركية،
الشرطة الدنماركية، فيتو

فتحت الشرطة الدنماركية، اليوم الأربعاء، تحقيقا في انفجارين وقعا بمحيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة كوبنهاجن.

وذكرت الشرطة عبر منصة إكس: «لم يصب أحدا، ونجري تحقيقات أولية في الموقع».

وأضافت: «يجري التحقيق في احتمالية وجود صلة لذلك بالسفارة الإسرائيلية الموجودة في المنطقة».

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أفادت قبل نحو أسبوع بأن السفارات الإسرائيلية قد تلقت تحذيرا من تل أبيب بضرورة توخي الحرص ورفع مستوى التأهب.

وقالت القناة 12 يوم الجمعة الماضي إن السفارات رفعت درجة التأهب الأمني بعد عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله وعدد من القادة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

منع احتجاجات

وشهدت السفارات الإسرائيلية حالات توتر في عدد من البلدان، سواء بسبب المظاهرات المناهضة للعدوان على غزة ولبنان، أو بسبب الاشتباه في تعرضها لاعتداء مسلح.

وفي وقت متأخر من أمس الثلاثاء، قالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، في بيان، إنها أجرت محادثات مع منظمي تجمع مؤيد لفلسطين في سيدني، لكنها قالت إنها غير متأكدة من إمكانية استمرار الاحتجاج بأمان وستلجأ إلى المحكمة لحظره.

تسعى الشرطة الأسترالية لمنع التجمع المؤيد لفلسطين في سيدني يومي السادس والسابع من أكتوبر، بعد مرور عام على بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضافت الشرطة: «الأولوية الأولى هي سلامة المشاركين والمجتمع الأوسع».

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