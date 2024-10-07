أبرزهم جمال الغندور، نجوم التحكيم المصري والدولي يحتفون باعتزال منى عطا الله (فيديو)

احتفى رموز التحكيم المصري والعربي والأفريقي باعتزال المحكمة الدولية منى عطا الله بعد إعلانها الاعتزال منذ أيام قليلة.

ونشرت منى عطا الله على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فيديو يتضمن كلمات تقدير وامتنان من أساطير التحكيم تقديرًا منهم لتاريخها الذهبي على مدار الـ 26 عامًا الماضية في خدمة التحكيم المصري بل وتشريفها لمصر في جميع المحافل الدولية.

يذكر أن اتحاد الكرة الحالي لم يكرم منى عطا الله رغم مسيرتها الحافلة.



وحرص عدد من رموز التحكيم على نشر فيديو لتوجيه رسالة إلى منى عطا الله، ولعل أبرزهم جمال الغندور "رئيس لجنة الحكام السابق" والحكم الدولي السابق سمير عثمان "،

والدكتور سحر الهواري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، والحكم الدولي السابق ناصر عباس، ووجيه أحمد "رئيس لجنة الحكام السابق، ونعمة رشاد المحكمة الدولية السابقة وجهاد جريشة، والمحكمة الدولية التونسية "هدى افين" والمحكمة الدولية المغربية "بشرى كربوني"، والمحكمة الدولية "فانتا إدريسا" من مالي، والكابتن مروة حناشي المعدة البدنية في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم، والمحكمة الدولية التونسية "درصاف قنواتي" والمحكمة الدولية اللبنانية "دموع البقار"

والكابتن جيمس حنا "المدير المالي السابق للجنة الحكام"، والمحكمة الدولية التونسية السابقة رحمة علواني.

من هي منى عطا الله؟

يذكر أن منى عطا الله هي أول حكمة مصرية وهي أقدم حكمة دولية على مستوى العالم، حيث استمرت في القائمة الدولية على مدار 20 عاما متواصلة في مسيرة لم يتمكن من تحقيقها اي حكم او محكمة سابقا ويصعب تحقيقها في المستقبل.

وتعد منى عطا الله أول حكمة كرة قدم مصرية وأيضا أول حكمة دولية بالإضافة إلى أنها أول حكمة تمثل مصر في الأولمبياد والوحيدة في هذا التمثيل حتى الآن.

مشوار مشرف لـ منى عطا الله خلال مسيرتها الذهبية .

وشاركت عطا الله في كأس العالم مرتين وفي كأس الأمم الإفريقية 8 مشاركات وتنفرد بالرقم القياسي في عدد المشاركات في البطولة الإفريقية، بالإضافة إلى الأرقام القياسية للمشاركات في البطولات المختلفة، وأيضا المشاركة في الأولمبياد وهي المصرية الوحيدة التي فعلت ذلك، وأيضا البطولة العربية 3 مرات وبطولة شمال أفريقيا 6 مرات، وبطولة دوري أبطال أفريقيا للأندية أبطال الدوري 2 وأيضا كأس الجرف في البرتغال مرّتين.

وأدارت منى عطا الله عدة مباريات في الدوري الممتاز رجال من بينهم مباراة سموحة وفاركو وأيضا مباراة المصري والشرقية للدخان في كأس الرابطة وايضا مباراة الاسماعيلي والمقاولون من داخل غرفة ال VAR بالإضافة إلى عدة مسابقات أخرى.