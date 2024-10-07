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رياضة

غدا، الخطيب يسافر إلى اليونان لحضور اجتماعات رابطة الأندية المحترفة

محمود الخطيب،فيتو
محمود الخطيب،فيتو

يغادر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي غدًا، الثلاثاء، إلى اليونان من أجل حضور اجتماع رابطة الأندية المحترفة العالمية بعدما تلقى دعوة خاصة للمشاركة في هذا الحدث الهام.

وأضاف محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 "حضر الخطيب مران الأهلي أول أمس، السبت، لدعم اللاعبين كونه أول مران للفريق بعد خسارة بطولة السوبر الأفريقي".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا حيث استأنف الفريق تدريباته أمس الأول بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”. 

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