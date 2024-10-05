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محافظ الغربية ووزير الشباب يشاركان 50 شابا احتفالات العيد القومي للمحافظة

محافظ الغربية ووزير
محافظ الغربية ووزير الشباب والرياضة يقودان ماراثون للدراجات

استهل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جولتهم التفقدية بمركز ومدينة بسيون بقيادة ماراثون للدراجات بمشاركة ٥٠ شابا من أبناء عروس الدلتا ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي الـ٢٢٦.

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يأتي هذا في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة والتي تدعو لترسيخ ونشر ثقافة رياضة "الدراجات" واعتبارها أسلوب حياة في مختلف المحافظات.

وأشار وزير الشباب إلى حرص الوزارة على تنظيم مجموعة من الماراثونات الرياضية في كافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة، والكيانات الشبابية في ضوء تنفيذ استراتيجية الوزارة لنشر وتعميم الرياضة، وجعلها أسلوب وثقافة حياة، مشيدا بمشاركة شباب الغربية في الماراثونات الرياضية التي يتم تنفيذها بشكل دوري، بالتعاون مع مختلف الكيانات الرياضية والشبابية.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أن مصرنا بخير بشبابها الواعى والواعد والمحترم لتسير بهم ولهم بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق وواعد وغد أفضل، مشيرًا إلى أهمية الرياضة كأسلوب حياة لتعمل على تنمية الصفات الحميدة كالصبر، والثقة بالنفس والمثابرة والقدرة على التحمل، والتعاون والمساعدة على احترام القوانين والأنظمة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير فى بناء الهوية والشخصية لدى الجميع وخاصة لدى الشباب، ليتحلى بالقيم السلوكية القومية وإعدادهم من كافة الجوانب لتحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية فى كافة البرامج التنموية الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات.

وأكد المحافظ دعمه لإقامة مثل هذه الفعاليات، والتي تأتي تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بنشر الممارسة الرياضية للحفاظ على الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية لكافة المواطنين خاصة النشء والشباب.

 

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