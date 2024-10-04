وزير الرياضة يطمئن على جاهزية ستاد القاهرة لاستضافة مباراة المنتخب الوطني أمام موريتانيا

حرص الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على تفقد استاد القاهرة الدولى للاطمئنان على جاهزيته لمباراتي موريتانيا، والمقرر لها يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بالمغرب، بعدما استهل الفراعنة مشوارهم في التصفيات بالمجموعة الثالثة بالفوز على كاب فيردي (3-0) وبوتسوانا (4-0)، في الجولتين الأولى والثانية ليحتلوا صدارة المجموعة بـ6 نقاط.

ورافق وزير الشباب والرياضة الرياضة خلال جولته وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لاستاد القاهرة.

ومن جانبه، شدد وزير الشباب والرياضة على المتابعة الدورية لجميع ترتيبات المباراة على صعيد المستويات اللوجستية والإدارية والفنية، ورفع حالة الاستعداد القصوى للمباراة المرتقبة أمام منتخب موريتانيا، متمنيًا التوفيق للاعبي المنتخب في إحراز الفوز واستمرارهم في اعتلاء صدارة المجموعة الثالثة، وليتمكنوا من قطع شوط كبير نحو التأهل لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالمغرب، قبل مباراة الجولة الرابعة في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ومن المقرر أن يخرج المنتخب الوطني لمواجهة موريتانيا على ملعب «شيخا ولد بيديا» في العاصمة نواكشوط، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، في السابعة مساء، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2025.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، للدخول في معسكر تدريبي، خلال الأيام القليلة القادمة، استعدادًا لمواجهتي موريتانيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا في لقاء الذهاب

وحدد منتخب مصر يوم 11 أكتوبر الجاري موعدًا لمواجهة منتخب موريتانيا بالقاهرة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب.

وحدد منتخب موريتانيا يوم 15 أكتوبر الجاري موعدًا لمباراة الجولة الرابعة في الإياب، والتي ستقام في رواندا.

وحدد الكاف الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر موعدًا للتوقف الدولي المقبل للمنتخبات في إطار مباريات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025.

القناة الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

ومن المقرر نقل مباراتي الذهاب والإياب أمام منتخب موريتانيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات تصفيات أمم إفريقيا.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير.

الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - محمد حمدي شرف - أحمد عيد.

الوسط: محمد شحاتة - أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - مروان عطية - ناصر ماهر - أحمد سيد زيزو - نبيل عماد دونجا - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفي فتحي - إبراهيم عادل.

الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.