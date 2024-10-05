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محافظ الغربية يستقبل وزير الرياضة لافتتاح منشآت رياضية

محافظ الغربية يستقبل
محافظ الغربية يستقبل وزير الشباب والرياضة في مستهل زيارته

استقبل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية صباح اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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جاء ذلك في مستهل زيارته التفقدية لعروس الدلتا لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية وتقييم الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة لأبناء المحافظة ضمن احتفالات الغربية بعيدها القومي 226.

بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

ورحب محافظ الغربية، بوزير الشباب والرياضة على أرض عروس الدلتا، معربا عن سعادته لمشاركة الوزير أبناء المحافظة في الاحتفال بالعيد القومي الـ226 وافتتاح عدد من المنشآت الرياضية بعد انتهاء أعمال الإنشاءات والتطوير بها، وتفقد عدد من المنشآت الرياضية الأخرى، وعلى رأسها مركز شباب النجم الدولي محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، وذلك بمسقط رأسه بقرية نجريج، بمركز بسيون.

وتبادل المحافظ والوزير الحديث حول تعاون المحافظة والوزارة في رعاية الشباب وتأهيلهم للقيادة، خاصة أن الشباب هم جيل المستقبل، ودائمًا ما يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيعهم على ممارسة أنشطتهم ومنحهم فرص عديدة للمشاركة في القيادة.

ومن جانبه أكد وزير الشباب حرص الوزارة على المشاركة فى احتفالات العيد القومي لمحافظة الغربية تأكيدًا للدور الذى تقوم به الوزارة في المشاركة المجتمعية والتشبيك مع كافة مؤسسات الدولة ومشاركة الشباب في مختلف الفعاليات فى كافة أنحاء الجمهورية، مشيدا بحفاوة الاستقبال، وبالجهود التي تبذلها محافظة الغربية في تشجيع النشاط الرياضي والشبابي في المحافظة وتطوير المنشآت الرياضية والشبابية وتحسين الخدمات التي تقدمها للشباب والرياضيين.

مؤكدًا أن التعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة يشهد مستوى متميز من التنسيق فيما بينهما خاصة في ظل تركيز وزارة الشباب والرياضة على إقامة العديد من الفعاليات واللقاءات الشبابية بكافة محافظة الجمهورية، للارتقاء بشباب وأبناء المحافظات كافة.

وأشار “صبحي” إلى أن الهدف من تلك الجولات التفقدية بالمحافظات هو تعزيز التواصل مع المجتمع الرياضي والشبابي في المحافظات وتحديد الاحتياجات والمشاكل التي يواجهها الشباب والرياضيون في المحافظات كافة علي أرض الواقع والعمل على تطوير الخدمات الرياضية والشبابية في المحافظات بما يتلاءم مع احتياجات وطموحات الشباب والرياضيين في كافة محافظات الجمهورية.

 

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