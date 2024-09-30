11 فيلما تتنافس على جائزة سينما من أجل الإنسانية بمهرجان الجونة

يخصص مهرجان الجونة السينمائي جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم يُعنى بالقضايا الإنسانية وهي (جائزة نجمة الجونة، شهادة و20000 دولار أمريكي)، وذلك للأفلام الطويلة ذات الطابع الإنساني في جميع أقسام المهرجان المُرشحة لنيل هذه الجائزة.

الأفلام المرشحة لجائزة سينما من أجل الإنسانية

وتأتي قائمة الأفلام المشاركة في المسابقات والأقسام المختلفة للمهرجان المؤهلة للحصول على هذه الجائزة في دورة هذا العام، والتي تقام في الفترة بين 24 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر 2024 كالتالي:

إبريل

الاختيار الرسمي - خارج المسابقة

أثر الأشباح

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

إحكيلهم عَنَّا

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

أضواء صغيرة

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

بذرة التين المقدس

الاختيار الرسمي (خارج المسابقة)

ذاكرتي مليئة بالأشباح

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

رفعت عيني للسما

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

قصة سليمان

الاختيار الرسمي خارج المسابقة

مشقلب

الاختيار الرسمي خارج المسابقة

مَن لا أفارقه

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

يتعلَّم

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

مهرجان الجونة السينمائي

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي.

علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.