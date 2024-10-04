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ثقافة وفنون

يكرمهما مهرجان الجونة 2024، مسيرة الثنائي اللبناني جوانا حاجي توما وخليل جريج (صور)

جوانا حاجي توما وخليل
جوانا حاجي توما وخليل جريج، فيتو

يكرم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة والتي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر 2024، كل من المخرجة والمنتجة اللبنانية جوانا حاجي توما والمخرج اللبناني خليل جريج، وذلك ضمن برنامج المهرجان الذي يشهد زخما كبيرا هذا العام. 

تكريم جوانا حاجي توما وخليل جريج 

وما لا يعرفه الكثيرين أن فن وأسلوب الثنائي اللبناني جوانا وخليل يتعمّق في مجموعة متنوعة من المواضيع، حيث عشقا عالم القصص والحكي، سواء كانت حقيقية أو خيالية، الأمر الذي ميز جوهر أعمالهما المشتركة.

من هما جوانا حاجي توما وخليل جريج 

و جوانا حاجي توما وخليل جريج هما سينمائيان لبنانيان شملت مسيرتهما التي انطلقت في التسعينيات، فنون الفيديو والتصوير والأفلام السينمائية.

وتبنى الثنائي نهجًا وثائقيًا مستلهمًا من حياتهما الشخصية، وتفاعلا مع القضايا السياسية التي تحيط بهما لاستكشاف تأثير الذكريات البصرية في الإنسان. 

كما برع الثنائي في إحداث تداخل بين الوسائط الفنية، ونالا إشادة دولية عن أفلامهما التي عُرضت في مهرجانات مرموقة، حيث فازت بعدة جوائز من بينها الأفلام الروائية: "البيت الزهر"، "يومٌ آخر"، "بدي شوف"، "النادي اللبناني للصواريخ"، "دفاتر مايا"، أما على الصعيد الوثائقي، فقدّما أعمالًا تميّزت في المهرجانات، من بينها "خيام"، "رماد" و"الفيلم المفقود".

و فتحت العديد من المؤسسات الثقافية المرموقة أبوابها لأعمالهما لكي تُعرض ضمن برامج العروض الاستعادية، ومن بين هذه المؤسسات متحف الفن الحديث وأرشيف أفلام هارفارد ومركز لينكون وغيرها. 

القصص التاريخية في أعمال جوانا وخليل 

واشتهر جريج وتوما باستكشاف القصص التاريخية المنسية مثل أسرار عصور الحروب، والمشاريع العلمية التي أخفاها مرور الزمن، كما تعمّقا في عالم الشعر، من خلال مشاريع مثل "أحدّق في الجمال كثيرًا" الذي يضم قصائد لقسطنطين كفافيس وغيره. ومؤخرًا قدّما مشروع Museums Melancolia عن هشاشة الفن والمؤسسات.

مجال الفن المعاصر 

و من أهم أعمالهما في مجال الفن المعاصر: "دائرة الارتباك"، "صور دائمة"، و”لا مطابق” الذي نال جائزة مارسيل دوشان، وعُرض في مركز جورج بومبيدو. 

وترك الثنائي بصمة واضحة في عالم الفن دوليًا، وذلك من خلال إقامة معارض فردية داخل مؤسسات شهيرة مثل بيت الفن في ميونخ ومتحف الفن الحديث في باريس، كما عكست مشاركاتهم في المعارض الجماعية حول العالم، من موما في نيويورك إلى تايت مودرن في لندن، تأثيرًا واسع النطاق. 

عالم الأدب والطباعة 

ودخل الثنائي أيضًا عالم الأدب من خلال مطبوعات مثل "شمسان في المغيب"، وألقيا محاضرات في مؤسسات مثل أشكال ألوان وأكاديمية راو. وشاركا أيضًا في تأسيس شركة "أبّوط برودكشن” مع المنتج جورج شقير، كما أنهما عضوان فاعلان في جمعية "متروبوليس" بيروت.

مهرجان الجونة السينمائي 

ويعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي.

علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.

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عرض السلم والتعبان وعُمر المختار وقشر البندق في مهرجان الجونة السينمائي

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