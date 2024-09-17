سوق الجونة السينمائي.. فرصة لصُناع السينما والمنتجين والموزعين

يستعد سوق الجونة السينمائي الذي ينطلق ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، لاستقبال عدد أكبر من صناع السينما وشركات الإنتاج والتوزيع والمؤسسات المختصة.

سوق الجونة السينمائي

وحقق سوق الجونة السينمائي نجاحا كبيرا عند انطلاقه خلال الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي، الأمر الذي منح البرنامج الوليد قوة دفع للنمو، وتعزيز وجوده على الساحة وتطوير أنشطته في دورته الثانية.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات البرنامج هذا العام تحت إشراف مدير البرنامج المنتج محمد تيمور، في 26 أكتوبر وتستمر حتى 30 أكتوبر بمشاركة نحو 22 شركة، ليسجل زيادة ملحوظة عن دورة العام الماضي، كما يضم السوق شركات من عدة دول عربية من بينها مصر ولبنان والسودان وفلسطين والمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تعرض الشركات المشاركة خدماتها ومنتجاتها في حيز أنيق تم تصميمه، بحيث يضمن سلاسة عملية التفاعل بين المشاركين ويساعدهم على عرض أعمالهم بشكل أفضل أمام مجموعة من أهم شركاء صناعة السينما في مصر والشرق الأوسط.

وترتكز الرؤية التي يتبناها سوق الجونة السينمائي هذا العام حول إتاحة فرص جديدة لجميع العارضين من شركات الإنتاج والتوزيع للتواصل مع نظرائهم، ومع زائري السوق من المنطقة وشتى أنحاء العالم، من أجل تحقيق المزيد من النجاح الإقليمي والعالمي لمشروعاتهم الإنتاجية المختلفة.

كما ستتاح الفرصة أمام العارضين المشاركين، للتواصل مع خبراء صناعة السينما، واستعراض الأنشطة والخدمات السينمائية التي تقدمها شركاتهم، بما يمكنهم من عقد اجتماعات وإبرام صفقات ناجحة على هامش المشاركة في السوق، ويساهم في الدفع بالمزيد من فرص الإنتاج المشترك في إطار صناعة السينما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي

وأوضح عمرو منسي، المدير التنفيذي للمهرجان دور مهرجان الجونة السينمائي باستمرار، كقوة رائدة في صناعة السينما، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي، منوهًا إلى أنه تم إنشاء سوق الجونة السينمائي لفتح آفاق عمل أوسع، وخلق شراكات إنتاجية أكبر، تتجاوز الثقافات والحدود والتخصصات".

المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي

وأضافت ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي أن "سوق الجونة السينمائي تم تصميمه لتعزيز فرص التواصل تحت منصة واحدة من خلال دعوة شركات الإنتاج والتوزيع ووكالات المبيعات ومنصات المشاهدة ومبرمجي المهرجانات والمنظمات والمؤسسات الراعية للصناعة لعرض إبداعاتهم، بالإضافة إلى المشروعات والخدمات والتقنيات الأحدث التي يوظفونها في أعمالهم".

ويستمر سوق الجونة السينمائي في تلقي طلبات التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من البرنامج، من خلال التواصل مع فريق العمل ومدير البرنامج محمد تيمور، ومن المقرر أن يستضيف السوق كذلك ركن المواهب الناشئة، امتداد لهذه المبادرة التي بدأت في العام الماضي، حيث يمكن لجميع المواهب المشاركة في برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة، التواصل مع بعضهم البعض، وحضور برنامج منظم من الدورات التدريبية التي يقدمها متخصصون في صناعة السينما، ومصممة خصيصًا لهم في ركن المواهب الناشئة داخل السوق.

مهرجان الجونة السينمائي

يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي. علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.