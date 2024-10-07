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رياضة

صدامات قوية في دوري أبطال أفريقيا، الأهلي مع بلوزداد وبيراميدز ضد الترجي

قرعة دوري أبطال إفريقيا،
قرعة دوري أبطال إفريقيا، فيتو

جرت اليوم الإثنين مراسم  قرعة دوري أبطال افريقيا  بمقر الكاف في القاهرة والتي تشهد مشاركة الأهلي وبيراميدز ممثلا الكرة المصرية بالبطولة الافريقية.

الأهلي يدخل دوري أبطال أفريقيا وهو حامل لقب النسخة الماضية على حساب الترجي التونسي في النهائي.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

المجموعة الأولي: مولودية الجزائر، الهلال السوداني، يانج أفريكانز التنزاني، مازيمبي الكونغولي.

المجموعة الثانية: مانيما يونيون الكونغولي، الجيش الملكي المغربي، الرجاء المغربي، صن داونز الجنوب أفريقي.

المجموعة الثالثة: ستاد أبيدجان الإيفواري، أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، شباب بلوزداد الجزائري، الأهلي.

المجموعة الرابعة: دجوليبا المالي، ساجرادا الأنجولي، بيراميدز، الترجي.

 

تصنيف أندية دوري أبطال أفريقيا 

1- المستوى الأول: (الأهلي المصري- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي- الترجي التونسي- تي بي مازيمبي الكونغولي).

2- المستوى الثاني: (الرجاء المغربي- يانج أفريكانز التنزاني- بيراميدز المصري- شباب بلوزداد الجزائري).

3- المستوى الثالث: (الهلال السوداني- أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي- الجيش الملكي المغربي- ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي).

4- المستوى الرابع: (مولودية الجزائري- ستاد أبيدجان الإيفواري- دجوليبا المالي- مانيما يونيون الكونغولي).

موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

 واقيمت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 

ونقلت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية قناة بي إن سبورت " beIN SPORTS الإخبارية" المفتوحة على النايل سات.

كما اذيعت مراسم القرعة أيضًا على قناة أون تايم سبورت 1، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية.

نظام قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية 

 وتأهل 16 فريقًا لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية حيث من المقرر أن يتم توزيع الأندية المشاركة في البطولتين على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يعتبر أول الأدوار الإقصائية في كلتا المسابقتين.

 

الأهلي الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال إفريقيا

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في قائمة الأكثر تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز بها في 12 مرة سابقة، أولها عام 1982 وآخرها عام 2024 على حساب الوداد المغربي، كما أنه وصل للنهائي في 6 مناسبات آخر 7 سنوات.

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