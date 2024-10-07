الإثنين 07 أكتوبر 2024
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اقتصاد

تفاصيل سلفة قصب السكر للفلاحين في البنك الزراعي

البنك الزراعي
البنك الزراعي

يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي من الفلاحين عن تفاصيل سلفة قصب السكر.

واوضح البنك الزراعي ان السلفة في محصول قصب السكر  تصل الى قيمه 43 الف جنيه في حاله الري الغمر للمزارعين. 

مواعيد سلفة قصب السكر 

وحدد البنك الزراعي مواعيد صرف السلفة كالتالي: 
غرس خريفي: 1/8
غرس ربيعي: 1/1
خلفة تعاقدي: 10/1
خلفة غير تعاقدي: 1/1

يصدر البنك الزراعي بطاقات لا تلامسية للعملاء في إطار التحديثات التي تتم باستمرار على الخدمات. 

 

تفاصيل بطاقات الخصم المباشر في البنك الزراعي 

 وتصدر بطاقات الخصم المباشر للعملاء من أصحاب الحسابات لتسهيل عمليات السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي على مدار الساعة والتسوق السهل والآمن من أي مكان وفي أي وقت علاوة على استخدام البطاقات في دفع الفواتير والمدفوعات الحكومية الإلكترونية وغيرها من الخدمات خصما من الحساب.

 

مميزات بطاقات الخصم المباشر في البنك الزراعي 

  • السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.
  • إمكانية السحب والإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.
  • استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.
  • بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.
  • تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.
  • خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًا.
  • إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد / تالف من كافة الفروع.
  • كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

 

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