مستندات الودائع بالعملة الأجنبية للشركات من البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي المصري خدمات عديدة ومتنوعة لعملائه ومنها ودائع الشركات بالعملات الأجنبية.

وتشمل خصائص الودائع للشركات من البنك الزراعي بالعملة الأجنبية ما يلي:

الودائع بالعملة الأجنبية :

تصدر بـ (دولار أمريكي ــ يورو ــ جنيه إسترليني).

تعد مدتها من شهر وحتى سنة.

الحد الأدنى لإبرام الوديعة بالعملات الأجنبية (500 دولار أمريكي، 500 يورو، 500 إسترليني).

فيما تشمل مزايا الودائع بالعملات الأجنبية في البنك الزراعي التالي:

يمكن إبرام الوديعة من أي فرع من فروع البنك.

يحدد سعر العائد على أساس فترة الوديعة.

يمكن إبرام وديعة بأسماء القصر حتى بلوغهم السن القانونية، مع إضافة العائد للوديعة أو صرفه من الحساب (جاري/ توفير) حسب رغبة العميل.

إضافة قيمة العائد

إمكانية إضافة قيمة العائد المستحق على أصل الوديعة أو يتم إضافته لحساب العميل (جاري/ توفير) بناء على رغبته.

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إمكانية إضافة قيمة العائد المستحق وكذا قيمة الوديعة عند استردادها إلى أي من حسابات العميل حسب رغبته.

الوديعة تجدد تلقائيًا بمجرد حلول تاريخ الاستحقاق، ولمدة مساوية للمدة السابقة بنفس الشروط، وبالسعر الساري يوم التجديد ما لم يخطر العميل البنك بخلاف ذلك قبل تاريخ الاستحقاق.

يحق للعميل طلب بطاقة إلكترونية (ATM) وفقًا للشروط والأحكام.

إمكانية إعطاء ميزة نسبية على سعر العائد للودائع عند إبرامها بحد أدنى اثنين مليون جنيه للوديعة.

إمكانية تسييل الوديعة قبل تاريخ الاستحقاق وصرف العائد عن فترة الإيداع الفعلي للوديعة وفقًا لمعدل الاسترداد الساري بالبنك.

يمكن الاقتراض بضمان الودائع وفقًاً للقواعد التي يقرها البنك.

الشروط والأحكام:

يتم إبرام الودائع للأشخاص الطبيعيين.

الوديعة إسمية لا تصدر بأسماء مشتركة ولا يجوز التنازل عنها للغير.

يتم فتح حساب (جارى/ توفير) للعميل بالفرع المراد إبرام الوديعة فيه.

الإيداعات النقدية لإبرام الودائع بالجنيه المصري حق يوم العمل التالي.

الإيداعات النقدية لإبرام الودائع بالعملة الأجنبية وفقًا للتعليمات المعلنة بالبنك.

جميع التعليمات الصادرة من العميل بشأن الوديعة تكون كتابية وبالتوقيع المحفوظ لدى البنك.

تطبق الشروط والأحكام المعمول بها بمصرفنا والخاصة بتسييل الوديعة، وهي في حالة إلغاء الوديعة قبل تاريخ استحقاقها يتم احتساب عائد علي المدة الفعلية، ويتم خصم %2 من السعر وقت ربط الوديعة أو السعر الساري وقت إلغاء الوديعة أيهما أقل.

من لهم حق فتح الحساب:

المواطنون المصريون.

أجنبي بشرط إقامة سارية لمدة 6 أشهر.

قاصر (بالولاية أو الوصاية).

المستندات المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية – أو جواز السفر للأجانب ساري

شهادة ميلاد مميكنة للقصر (وقرار الوصاية إن وجد).

يتم التأكد من تحديث بيانات العميل.