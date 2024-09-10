وزير الزراعة يزف بشرى سارة لمزارعي قصب السكر والبنجر

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن الفلاح المصري عنصر أساسي في بناء الدولة المصرية، خاصة وأنه يمثل الأمن الغذائي للمصريين، مشيرًا إلى الدولة ستقوم بإعطاء الفلاح عائد عادل في الزراعات التعاقدية، حيث تم تحديد طن قصب السكر بسعر 2500 جنيه والبنجر بـ2400 جنيه بزيادة تتراوح ما بين 25 لـ30% عن العام الماضي.

الإرشاد الزراعي وتحصينات الثروة الحيوانية

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على قناة "ten"، أن وزارة الزراعة تكثف من الإرشاد الزراعي، والجولات الخاصة بالتحصينات للثروة الحيوانية، وفي نفس الوقت يتم العمل على فتح المزيد من المراكز الإرشادية.

مبادرة حياة كريمة

وأفاد أن الدولة المصرية تسعى لخلق حياة كريمة للمزارع المصري في أغلب قرى الريف المصري، من خلال مبادرة "حياة كريمة"، وهذا يشمل توفير العلاج المناسب، والطرق الجديدة، والتعليم، وكافة الوسائل التي تخدم الفلاح المصري.



توفير بذور عالية الإنتاجية

وأشار إلى أن الدولة تعمل على توفير البذور عالية الإنتاجية من خلال مراكز البحوث الزراعية، وتشديد الرقابة على المبيدات لكي تكون مؤثرة وتتماشى مع الأعراف العالمية، وتوفير الأسمدة بأسعار جيدة.



إهدار جزء من الأراضي الزراعية

وأضاف أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تواجد الوزراء على الأرض للإطلاع على المشاكل، والعمل على حلها، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأزمات والمشاكل في وزارة الزراعة ناتجة عن تفتت الملكية، وهذا يساهم في إهدار جزء من الأراضي يقدر بـ10% بسبب الممرات وخلافه، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى لإعادة الدورة الزراعية خلال الفترة المقبلة.



رؤية استصلاح الأراضي

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه رؤية واضحة لاستصلاح 4 ملايين فدان في مشروع الدلتا الجديدة ومشروع مستقبل مصر، والوادي الجديد، مما أحدث نهضة زراعية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستسعى خلال الفترة المقبلة لزيادة تصدير المنتجات الزراعية.