فريدي البياضي: مصر اللاعب الأقوى والأساسي في المنطقة

قال النائب فريدى البياضى عضو مجلس النواب، إن مصر هي اللاعب الأقوى والأساسي في المنطقة وأنها الأقدر على الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف البياضي الذي مثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التحالف التقدمي الدولي للأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في العالم، أن المجتمع العالمي يقف متخاذلا أمام كل الانتهاكات الصهيونية وبدون تدخل الدول الكبرى لإنفاذ القانون الدولي وإيقاف التصعيد المستمر من جانب إسرائيل.

وأصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا على صفحته الرسمية أعلن خلاله أنه يثمن بيان التحالف التقدمي الدولي للأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في العالم، الذي عقد مؤخرًا في تشيلي.

التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري

و طالب البيان بالتالي:

1. التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري، مع تبادل الرهائن والسجناء، وإنهاء جميع الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

2. تدفق المساعدات الدولية بحرية ودون عوائق إلى غزة، إلى جانب إعادة الاتصال بمصادر المياه والكهرباء.

3. دعم دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها بتاريخ 18 سبتمبر 2024 إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، بناءً على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

التنفيذ الكامل والسريع للقرارات ذات الصلة من الأمم المتحدة

4. التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل والسريع للقرارات ذات الصلة من الأمم المتحدة، وهي 242، 338، و2334، التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في حرب 1967.

5.أن تتم مناقشة آليات التنفيذ وطرقه في مؤتمر دولي تستضيفه الأمم المتحدة، بحضور ممثلين عن كل من إسرائيل وفلسطين.

6.التزام السلطة الفلسطينية بإجراء الإصلاحات بشكل كامل ودعوة فلسطين لإجراء انتخابات عامة، بما في ذلك في القدس الشرقية.

7.حث الطرفين للاتفاق على الامتناع عن أي أعمال أحادية الجانب، بما في ذلك بناء المستوطنات، والتوغلات في المدن، والخصومات غير القانونية من الأموال، والتحريض والمطالبة بأن تواجه الأطراف التي تفشل في الالتزام بهذه المبادئ عقوبات دولية.

8.ضمان تنفيذ هذه التدابير من خلال قيام الأمين العام للأمم المتحدة تعيين مبعوث للسلام لمراقبة احترام هذه المبادئ وتنفيذها ضمن الجدول الزمني المقترح.

وثمن الحزب فى بيانه أيضًا ما أسفرت عنه نتيجة انتخابات مجلس إدارة التحالف والتي أسفرت عن إسقاط دولة الكيان المحتل التي كانت مرشحة لتجديد عضويتها في المجلس.