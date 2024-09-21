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سياسة

"المصري الديمقراطي" يستضيف مؤتمر "المنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي"

باسم كامل،فيتو
باسم كامل،فيتو

كشف المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الحزب سيستضيف مؤتمر المنتدى الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي الذي سيعقد مؤتمره الأول بالقاهرة يومي 27، 28 سبتمبر الجاري لبحث التحديات التي تواجه الدول العربية وعلى رأسها حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في فلسطين.

انتخاب الهياكل التنظيمية للمؤتمر 

وأكد فى بيان للحزب أنه سيتم اعتماد اللائحة وانتخاب الهياكل التنظيمية للمؤتمر طبقا للائحة الجديدة.
 

وأوضح الأمين العام للحزب أن المؤتمر سيعقد بمشاركة  قيادات أحزاب المنتدى ومشاركة عدد من أعضاء التحالف التقدمي على مستوى العالم.

كما أشار إلى أن المؤتمر السابق للمنتدى عقد في عمان بالأردن في إبريل الماضي بمشاركة  وفد من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ضم السيد فريد زهران رئيس الحزب والدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب الرئيس للشئون الخارجية والمهندس/ باسم كامل الأمين العام للحزب.

جدير بالذكر أن المنتدى الديمقراطي الاجتماعي هو إطار سياسي وشبكة تنسيقية للأحزاب الديمقراطية الاشتراكية والديمقراطية الاجتماعية في العالم العربي والمنظمات الشبابية والنسائية التي تتبنى العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية وحقوق الانسان.

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