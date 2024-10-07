تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024

أسعار الذهب اليوم الاثنين؛ سجلت أسعار الذهب اليوم خلال تعاملاتها الصباحية تراجعًا تراوح بين 2.25 جنيه إلى 5.7 جنيه في الجرام.

أحدث أسعار الذهب اليوم الإثنين

وتستعرض «فيتو» أحدث أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 7 أكتوبر 2024 في الأسواق، في السطور الأتية:

أحدث أسعار الذهب اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الذهب عيار 24 اليوم الإثنين

تراجع سعر الذهب عيار 24 بنحو 5.7 جنيه مسجلًا 4091.5 جنيه للبيع و4080 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عيار 22 اليوم الإثنين

تراجع سعر الذهب عيار 22 بنحو 5.25 جنيه مسجلًا 3750.5 جنيه للبيع و3740 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الإثنين

تراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات مسجلًا 3580 جنيهًا للبيع و3570 جنيهًا للشراء.

أحدث أسعار الذهب اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الذهب عيار 18 اليوم الإثنين

تراجع سعر الذهب عيار 18 بنحو 4.25 جنيه مسجلًا 3068.5 جنيه للبيع و3060 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عيار 14 اليوم الإثنين

تراجع سعر الذهب عيار 14 بنحو 3.25 جنيه مسجلًا 2386.7 جنيه للبيع و2380 جنيهًا للشراء.

أحدث أسعار الذهب اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الذهب عيار 12 اليوم الإثنين

تراجع سعر الذهب عيار 12 بنحو 2.75 جنيه مسجلًا 2045.7 جنيه للبيع و2040 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب عيار 9 اليوم الإثنين

تراجع سعر الذهب عيار 9 بنحو 2.25 جنيه مسجلًا 1534.2 جنيه للبيع و1530 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب اليوم الإثنين

وعن أسعار أوقية الذهب «أونصة» فسجلت ارتفاعًا مسجلة 2652.66 دولارًا للبيع و2652.39 للشراء.