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اقتصاد

أسعار الذهب فى ختام التعاملات اليوم السبت 2024.10.5

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

تنشر فيتو أسعار الذهب، اليوم السبت 5 أكتوبر 2024، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية مع ختام التعاملات اليومية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4091 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3580 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3068 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28640 جنيهًا

زيادات كبيرة حققها الذهب خلال الشهر الماضى، حيث قفز سعر الجرام نحو 145 جنيه تقريبا داخل الأسواق المحلية، وارتفعت أسعار الجنيه الذهب داخل الأسواق المحلية خلال الشهر الجاري بصورة كبيرة حيث قفز الجنيه الذهب بقيمة 1140 جنيها.

زيادات كبيرة حققها الذهب خلال الشهر الماضى، حيث قفز سعر الجرام نحو  145 جنيه تقريبا داخل الاسواق المحلية، وارتفعت أسعار الجنيه الذهب داخل الأسواق المحلية خلال الشهر الجاري بصورة كبيرة حيث قفز الجنيه الذهب بقيمة 1140 جنيها

وتحرك سعر الجنيه الذهب من 27500 جنيه في بداية الشهر الجاري الى مستويات 28640 جنيها اليوم.

كما زاد سعر الأوقية خلال شهر ما يقرب من 149 دولارا تقريبا، وهى تسجل حاليا مستويات 2652 دولارا بعد ان كانت تسجل نحو 2503 دولارات.

الذهب يرتفع ٢٩٪ خلال العام الجاري 

وارتفعت أسعار الذهب 29 بالمئة حتى الآن هذا العام وسجلت مستويات قياسية متتالية بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وإعلان الصين في وقت سابق من الأسبوع عن إجراءات تحفيزية.

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