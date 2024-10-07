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رياضة

حقيقة حصول علي معلول على الجنسية المصرية

علي معلول، فيتو
علي معلول، فيتو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن النجم التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي، اقترب من الحصول على الجنسية المصرية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية:"أن الأهلي كاد أن يحصل على موافقة مبدئية من أجل حصول علي معلول على الجنسية المصرية وبالتالي قيده كلاعب مصري في قائمة النادي الأهلي".

وتابع شوبير:" الأزمة تكمن حاليا في وجود ممتلكات لعلي معلول في تونس وسيكون هناك أزمة بناء على حديث محامي اللاعب".

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا حيث استأنف الفريق تدريباته أمس الأول بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”. 

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