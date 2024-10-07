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اقتصاد

رئيس الرقابة على الصادرات يتفقد أعمال تطوير فرع الهيئة بميناء العين السخنة

جوله لأعمال تطوير
جوله لأعمال تطوير فرع الهيئة بميناء العين السخنة، فيتو

 أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أهمية الدور المحوري والفعال الذى تلعبه الهيئة في دعم جهود  وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية لجودة المنتجات وحماية المستهلك المصري كونها جهة تقييم مطابقة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية والغذائية وغير الغذائية في حركة التجارة عبر الحدود.

 جاء ذلك خلال متابعته وجولته التفقدية للمراحل الإنشائية لأعمال تطوير فرع الهيئة بميناء العين السخنة حيث تفقد سير العمل على أرض الواقع وتابع مع الإدارات والمكاتب التنفيذية مواعيد التسليم.

جاء ذلك برفقة الدكتور أيمن عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية  لفرع الهيئة  بميناء السويس، والمهندسة سهى عبد الحميد مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة. 

 كما التقى النجار ببعض العاملين بالفرع لافتًا إلى الدور البارز والكفاءات العالية التي يحظى بها فرع الهيئة بميناء العين السخنة، مشددًا على حرصه الدائم على التواصل مع جميع العاملين بالهيئة كما شجعهم على بذل مزيد من الجهد من أجل إنهاء كافة الأعمال المكلفين بها بسرعة ودقة مشيدا بدورهم الوطني البارز والملموس وما رآه داخل الفرع من انضباط وروح حماسية ووطنية من جميع العاملين.

 

 وعلى صعيد آخر، التقى رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مع مجموعة من مندوبي أصحاب الشأن واستمع إلى كافة مطالبهم والمشاكل التي تواجههم على ارض الواقع والاقتراحات المقدمة من جانبهم لبحث سبل التعاون في حل أي عقبات وتحديات بما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المنظمة لعمل الهيئة.

الخدمات المقدمة من هيئة الرقابة على الصادرات 

 كما استعرض العديد من الخدمات التي تقدمها الهيئة لهم والتي من شأنها توفير الكثير من الوقت والمال على المستورد والمصدر المصري، واضعًا كافة إمكانيات الهيئة لصالح السادة المصدرين تحقيقا لمستهدفات خطة التنمية المستدامة للدولة.ية التحتية لجودة المنتجات وحماية المستهلك المصري كونها جهة تقييم مطابقة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وغير الغذائية والغذائية في حركة التجارة عبر الحدود.

 

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الصادرات والواردات المهندس عصام النجار الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وزارة الاستثمار

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