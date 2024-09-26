عصام النجار: الرقابة على الصادرات حاصلة على الاعتماد الدولي في عدة مجالات

استقبلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفدا من شركة الفحص والمراجعة الصينية الحكومية CCIC والمسجلة بالهيئة ضمن شركات الفحص والمراجعة وقدمت الشركة عرضا تقديميا عن إمكانياتها حول العالم.

كما تم بحث أوجه التعاون المشتركة مع الهيئة و مناقشة المطلوب لزيادة مجال اعتمادهم طبقًا للأيزو ١٧٠٢٠ للتمكن من التوسع فى اصدار شهادات الفحص قبل الشحن وكذلك مدى امكانية فحص عينات التصدير المصرية عن طريق الشركة لدى معامل الهيئة نظرا لدقة نتائج المعامل وسرعة اجراء التحاليل بها

واشار المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجاهزية معامل الهيئة الصناعية والكيميائية والغذائية لاستقبال كافة العينات من الشركة.

الهيئة حاصلة على الاعتماد الدولي في عدة مجالات

و أوضح ان الهيئة حاصلة على الاعتماد الدولي في عدة مجالات ليصل عدد مجالات الاعتماد لحوالي 3250 اختبار يتم زيادتهم كل عام طبقًا للمتطلبات المحلية والدولية.

وقد حضر اللقاء عن الهيئة احمد نصر رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس الادارة والمهندسة: مروة عاطف مدير عام الجودة.

و عن الشركة حضر Ms.Wanghong نائب مدير عام الشركة/Mr.Chenqiang نائب مدير عام ادارة التطوير/Mr.Youjunhui نائب مدير عام الشركة /Mr.Wanghaoran مدير عام الشركة بأفريقيا

وأشادت الشركة بإمكانات الهيئة الكبيرة وبمجالات الاعتماد المتعددة لديها طبقًا لأنظمة الجودة المختلفة.