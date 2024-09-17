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اقتصاد

الرقابة على الصادرات: منحة يابانية بـ10 ملايين دولار لإنشاء نظام مخاطر متكامل 

المهندس عصام النجار
المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات

كشف المهندس عصام النجار رئيس الهيئة  العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه يتم تحديث تكاليف خدمات الهيئة بشكل فوري ونشرها على موقع الهيئة.

 

وأضاف "النجار"، أنه تم تشكيل لجنة ممثل فيها القطاع الخاص منها الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمجالس ومجتمع الأعمال وجرى اختيار 5 قطاعات إنتاجية للعمل على إدارة مخاطر متكاملة.

 

 جاء ذلك خلال  مشاركته فى فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،  الذى تنظمه الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD، تحت عنوان "تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير" وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  ، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.

 

وأشار النجار إلي أنه خلال شهر يناير المقبل سيكون هناك منحة يابانية تصل 10 ملايين دولار من أجل إنشاء نظام مخاطر متكامل يرتبط بكافة الجهات ذات الصلة ومنها مصلحة الجمارك.

 

 الرقابة تعد حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري

وأكد  رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة أصبحت على مدار نصف قرن حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري، وحماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معايير الرقابة والكفاءة.

 

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الرقابة على الصادرات: دعم فني للمنتجين والمصنعين المحليين لزيادة تنافسية المنتجات المصرية

تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين المحليين 

ولفت إلى أن الهيئة تقوم بدور محوري ومتميز في تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين المحليين والمساهمة في زيادة قدرة وتنافسية المنتجات المصرية للتصدير عن طريق دعم امتثال ومطابقة منتجاتهم وفقا للمتطلبات والمعايير الفنية العالمية لكافة دول العالم، والتي تؤدي إلى استدامة وجاهزية الشركات والمصانع للتصدير.

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الصادرات المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القطاع الخاص إتحاد الصناعات مصلحة الجمارك

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