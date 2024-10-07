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رياضة

اليوم، الأهلي يخاطب اتحاد الكرة لاستقدام حكام أجانب في السوبر المحلي

محمد رمضان
محمد رمضان

الأهلي، يخاطب النادي الأهلي اتحاد الكرة اليوم الإثنين من أجل طلب استقدام حكام أجانب لمباريات الفريق في منافسات السوبر المحلي المرتقب بالإمارات خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري في الإمارات. 

ويترقب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي تقام في الثانية ظهرا بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة. 

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا حيث استأنف الفريق تدريباته أمس الأول بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب خسارة السوبر الإفريقي. 

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا في السوبر المحلي بالإمارات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”. 

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