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تعليم دمياط: حملة لتنمية الوعي الوطني لدى الطلاب ضمن "بداية" في الزرقا (صور)

فعاليات مبادرة بداية
فعاليات مبادرة "بداية" الرئاسية لتنمية الوعي الطلابي

شهدت إدارة الزرقا التعليمية، انطلاق فعاليات مبادرة "بداية" الرئاسية لتنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني ومواجهة مخاطر حروب الجيل الخامس، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات محمد رمضان غريب وكيل الوزارة وبإشراف د. رباب زيدان وكيل المديرية.

فعاليات مبادرة "بداية" الرئاسية لتنمية الوعي الطلابي بقيم الانتماء الوطني

جاء ذلك في إطار رؤية مصر 2030، حيث تم تنظيم ورشة عمل متخصصة قدمها نخبة من المدربين، بحضور أعضاء مكتب التربية الاجتماعية والمشرف العام على المبادرة.

 

المبادرة تهدف إلى غرس القيم الوطنية لدى الطلاب

 

فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية" 

تهدف المبادرة إلى غرس القيم الوطنية لدى الطلاب وتعريفهم بمخاطر الحروب الحديثة، وذلك لتمكينهم من بناء مستقبل أفضل لمصر.

كما شهدت مدارس أخرى بالمحافظة تنفيذ ورش عمل متنوعة، مثل ورش إعادة التدوير واستخدام الموارد البيئية، والتي تهدف إلى غرس قيم الاستدامة والحفاظ على البيئة لدى الطلاب.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بدمياط استمرارها في تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة التي تساهم في بناء جيل واعٍ ومثقف، قادر على تحمل مسؤوليات المستقبل.

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